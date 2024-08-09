謝展寰與環境局環保署55名大學實習生會面：把握綠色轉型機遇

暑假尚有約20日結束，環境局和環境保護署今年取錄55位來自本港及海外專上院校的學生參加暑期實習計劃。局長謝展寰今日（9日）與實習生會面，勉勵青年人積極裝備自己，把握綠色轉型帶來的機遇，青年人應把握實習的機會，從實際工作環境中積累經驗、積極裝備自己，為將來投身環保事業發展打好基礎。



實習計劃為期八周，在6月至8月期間進行。55位實習生獲分派在環境局及環保署不同分組工作，涵蓋與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等相關的崗位。

謝展寰表示，很高興青年人對投身環保行業的熱忱，他指出綠色低碳轉型是大勢所趨，不僅是為了保護環境和應對氣候變化，同時也是一個潛力巨大的經濟發展領域，為香港帶來了許多機遇，例如發展各種低碳技術、綠色能源、能源儲存等新興綠色產業，既可以促進經濟增長，亦可以創造就業機會，為青年開拓更多發展機遇。

實習生在分享其工作體驗時提到，實習計劃讓他們有機會參與不同範疇的環保工作。

他們透過實習工作，了解政府通過一系列措施，包括推動減廢回收、發展新能源、推廣電動汽車、建設綠色建築等，以期減少碳排放和能源消耗，同時創造更舒適和宜居的城市環境。另獲安排參觀多個回收設施，包括社區回收網絡「綠在區區」、玻璃樽回收設施，及環保基建如T．PARK［源．區］、廢電器電子產品處理及回收設施WEEE．PARK和新界西堆填區等，進一步了解環保設施的發展。