謝展寰與環境局環保署55名大學實習生會面：把握綠色轉型機遇
撰文：韋景全
出版：更新：
暑假尚有約20日結束，環境局和環境保護署今年取錄55位來自本港及海外專上院校的學生參加暑期實習計劃。局長謝展寰今日（9日）與實習生會面，勉勵青年人積極裝備自己，把握綠色轉型帶來的機遇，青年人應把握實習的機會，從實際工作環境中積累經驗、積極裝備自己，為將來投身環保事業發展打好基礎。
實習計劃為期八周，在6月至8月期間進行。55位實習生獲分派在環境局及環保署不同分組工作，涵蓋與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等相關的崗位。
謝展寰表示，很高興青年人對投身環保行業的熱忱，他指出綠色低碳轉型是大勢所趨，不僅是為了保護環境和應對氣候變化，同時也是一個潛力巨大的經濟發展領域，為香港帶來了許多機遇，例如發展各種低碳技術、綠色能源、能源儲存等新興綠色產業，既可以促進經濟增長，亦可以創造就業機會，為青年開拓更多發展機遇。
實習生在分享其工作體驗時提到，實習計劃讓他們有機會參與不同範疇的環保工作。
他們透過實習工作，了解政府通過一系列措施，包括推動減廢回收、發展新能源、推廣電動汽車、建設綠色建築等，以期減少碳排放和能源消耗，同時創造更舒適和宜居的城市環境。另獲安排參觀多個回收設施，包括社區回收網絡「綠在區區」、玻璃樽回收設施，及環保基建如T．PARK［源．區］、廢電器電子產品處理及回收設施WEEE．PARK和新界西堆填區等，進一步了解環保設施的發展。
謝展寰訪京拜會夏寶龍 感謝對方肯定環境局工作謝展寰研「無廢灣區」一體化 環境局：非把垃圾送上大灣區焚燒走塑滿月｜環境局走訪食肆 七成轉非塑膠餐具 食客逐漸養成走塑中電4個月5宗電力事故 環境局促就重大電壓驟降事故設罰則順利邨利祥樓堆放大型垃圾桶引鼠出洞 環境局：與廚餘收集無關