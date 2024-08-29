李嘉誠捐贈無創治肝癌儀器　據了解已有兩名病人接受治療

李嘉誠基金會投放逾4,000萬元，向本港兩間醫學院捐贈亞洲首部突破性醫療儀器「超聲波組織碎化系統（Histotripsy system）」，儀器採用組織碎化技術在香港進行臨床試驗，毋須開刀，只利用高強度超聲波破壞腫瘤細胞，為肝癌患者提供治療選擇，首富李嘉誠更在發布會上驚喜「現身」，以視像形式觀看儀器示範。



據了解，今日已有兩名病人接受Histotripsy治療，據知下星期再有兩名病人排期接受治療。



李嘉誠表示，氣泡可以治癌，是一件不可思議的事。﹙黃浩謙攝﹚

消息指，今日已有兩名病人接受Histotripsy治療，療程時間分別為9及13分鐘，現時已完全甦醒可如常進食，據知下星期再有兩名病人排期接受治療。

據港大醫學院早前介紹，「超聲波組織碎化系統（Histotripsy system）」把癌細胞打碎以後，裏面的癌症抗原也被放射出來，在活體實驗和臨床實驗裏，發現病人有自身免疫系統的激發。相關技術屬無創治療，可重複使用，只需住院一至兩天。

治療團隊發現有一些病人正在接受治療一個腫瘤，同時其他沒有被治療的腫瘤也消退，是在其他的腫瘤介入技術和其他發射性的腫瘤治療技術沒有見過的，目前團隊正研究如何把組織退化技術和免疫治療結合起來，期望以後能真正做到治愈癌症。

該儀器應用的領域包括癌症，如胰腺癌、腦癌、前列腺癌、乳腺癌、軟組織癌、皮膚癌、甲狀腺癌等，除此之外還有無創傷性的腦部手術。團隊已經製造了早期設備，可以用來治療腦癌、腦溢血、癲癇等疾病。