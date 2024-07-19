港大風波｜「吹哨者們」再發電郵　披露招聘醫學院長「筆誤」

港大管治風波，未有因政府介入而歸於平靜。政府調研小組正調查和調解校長張翔與校委會主席王沛詩的矛盾，但同一時間，「吹哨者們」接連向400多名港大教職員發出電郵，披露港大校委會早前調查張翔報告內容。

今次披露的部份涉及招聘副校長（大學拓展）及醫學院院長的投訴。報告不接納港大人力資源處總監指，招聘新一任醫學院院長需擁有美國高等院校領導經驗的要求，是「筆誤」的說法。不過報告亦指出，無證據表明張翔有「隱藏目的」（hidden agenda）。



2024年4月25日，港大校長張翔出席活動。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

「吹哨者們」第二度披露張翔調查報告

港大校長張翔去年遭「吹哨者」指控多項失誤，校委會啟動獨立調查，今年4月公布最終結果為「證據不足以確立對校長的指控」，而張翔則回應「還我清白」，但報告一直未公開。署名「吹哨者們」（whistleblowers）上周五（7月12日）向400多名港大教職員發出關於獎學金調查的章節，披露港大向捐款人提供失實名單，港大需要道歉。

「吹哨者」本周五（19日）再向教職員發出報告的另一章節，關於豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長的投訴，指出張翔與人力資源處在報告中的陳述有衝突，再次質疑張翔的「清白說」，希望李家超成立的調研小組，調查管治失當的問題。

《香港01》取得文件，並與不同消息人士確認，此章節與校委會調查報告相同。

Isaacson Miller是美國知名獵頭公司，曾協助多間美國大學，招聘副校長、醫學院院長等職位。（Isaacson Miller網站）

張翔指示用美國獵頭 申請豁免招標

2021及2022年，港大副校長（大學拓展）、港大醫學院院長兩大要職開始懸空，2022年4月港大人力資源處總監向校長張翔尋求指示，選擇港大認可名單中的獵頭公司作全球招聘，張翔指示要聘請美國獵頭公司。

之後人力資源處要求選定港大認可名單之外的公司，向招標小組委員會申請豁免招標。港大邀請三間美國公司提交建議書。根據報告，張翔考慮完三份建議書後，決定選有其中一間獵頭「Isaacson Miller」。

招標小組委員會接納選用「Isaacson Miller」招聘副校長（大學拓展），但招聘醫學院院長則需要人力資源處進一步解釋，是否國際公司比美國公司更好。

2019年2月，港大新春團拜，校長張翔與時任醫學院院長梁卓偉握手。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

招標小組索解釋後 刪去多處要求美國經驗表述

人力資源處在2022年5月31日的電郵解釋，選擇美國公司，因為「需擁有領導美國高等院校經驗的要求」（experience in leading U.S. higher institutions）。但到6月22日的電郵，則刪去關於美國領導經驗的內容，並將多段「選擇美國獵頭」的描述，改為「國際獵頭」。

最終招標小組委員會批准豁免招聘，選用「Isaacson Miller」招聘醫學院院長。不過去年下半年「吹哨者」透過匿名電郵，向校委會投訴張翔多項失誤，校委會啟動調查，醫學院院長和副校長（大學拓展）最終無全球招聘。

劉澤星去年「坐正」港大醫學院院長，今年獲校委會繞過張翔，委任為暫任新設職位「副校長（醫衛事務）」。（港大圖片）

醫學院院長、副校長最終無繼續招聘

自2022年8月接替辭職的梁卓偉，暫任醫學院院長的劉澤星，2023年11月28日獲委任「坐正」，今年5月更獲校委會繞過張翔委任為「副校長（醫衛事務）」。

而「副校長（大學拓展）」無繼續全球招聘，校委會繞過張翔，將首席副校長王于漸，降職至此職位，但校方刪除包含所有副校長的學校管理人員名單網頁。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

張翔認無諮詢醫學院就決定選用美國獵頭

張翔在事後調查中表示，因為無時間，所以無細看三份建議書，是依靠人力資源處的分析去選擇。

他陳述指，一直有與不同學院溝通，但無就招聘醫學院院長一事，特意與本地專家諮詢，就提出選用美國獵頭的意圖。他亦同意，作出此項決定時應更熟練和謹慎，亦應與持份者有更多接觸。

6月14日，香港大學校長張翔、校委會主席王沛詩出席港大長期服務獎活動。（港大圖片）

報告不同意有美國經驗是「筆誤」

校委會報告指出，不接納人力資源處總監解釋，在第一封電郵中列名，招聘新一任醫學院院長需擁有美國高等院校領導經驗的要求，是「筆誤」的說法。

針對「筆誤」之說，張翔接受調查時並無提出是「筆誤」，而是解釋「醫學院院長需擁有美國高等院校領導經驗的要求」，其實是「領導地位」（should be experience in US higher institution that are of leading status, rather than leadership experience in US higher institutions）。

不過校委會報告亦指出，無證據表明張翔有「隱藏目的」（hidden agenda）。