國家隊訪港三日行程緊密　兩場示範加匯演　遊山頂維港與青年交流

巴黎奧運國家隊代表隊將於明日（29日）起一連三日訪港，國家隊明日下午飛抵香港，據悉會入住尖沙咀海景嘉福洲際酒店，港府明晚會在香港會議展覽中心設歡迎宴。



據了解，國家隊周五（30日）會各自到訪體育學院、消防及救護訓練學院、南華會及港島區一間中學，晚上到伊利沙伯體育館出席奧運健兒大匯演；周六（31日）上午分別到伊館及維園泳池表演，中午出席歡送宴後經港珠澳大橋離開，結束三日行程。



8月29日

國家隊預料於周四下午飛抵本港，據悉將會在停機坪直接乘坐專車到酒店，不會途經接機大堂，料市民無法在機場與國家隊見面。

據了解，國家隊成員將會入住尖沙咀海景嘉福洲際酒店。酒店方表示，已預留兩層高保安級別的樓層予國家運動員，樓層會派專門人員看守，其餘人士一律禁止進出，酒店亦會劃出一層獨立餐廳，供運動員用膳。運動員入住期間，酒店會向客人安檢，及安排人鏈護送健兒進出酒店。

晚上，國家隊將會在灣仔會展大會堂出席香港特別行政區政府歡迎晚宴，行政長官李家超將會出席。

全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

8月30日

周五上午時分，據悉國家隊成員將會分批，分別到香港體育學院、消防及救護學院和港島一間中學出席活動，與紀律部隊、香港運動員及中小學生交流。其後亦會到南華會與市民見面。

國家隊成員下午分別會到山頂和維港參觀。晚上，國家隊成員將會到伊利沙伯體育館出席奧運健兒大匯演。

巴黎奧運國家隊運動員本月29日訪港，展開三日行程，據悉運動員會入住尖沙咀海景嘉福洲際酒店。（任葆穎攝）

8月31日

周六上午，國家隊會在伊利沙伯體育館，進行羽毛球、體操及乒乓球示範表演；以及在維園泳池，進行跳水及游泳示範表演。

據了解，國家隊下午會在香格里拉酒店出席歡送宴，其後經港珠澳大橋離開，結束三日訪港行程。