國家隊訪港｜馬龍、樊振東轉戰迷你枱　煲蓋、鑊鏟打乒乓球沒難度

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，其中22名代表早上到訪消防及救護學院，與紀律部隊及青少年制服團隊交流示範。其中乒乓球隊代表馬龍及樊振東，便即場在「迷你枱」示範打兩個乒乓球，其後為了增加難度，改用煲蓋及鑊鏟與青少年團員比賽。但廚具並不影響奧運冠軍的技術水平，樊振東對煲蓋感到非常滿意︰「我這個除了不是特別平，還不錯。」



22名代表到訪消防及救護學院 乒乓球項目壓軸示範

到訪消防及救護學院的22名代表包括「中國飛魚」潘展樂、「競走女神」楊家玉等，他們都分別向青年團教導游泳及競步的正確姿勢。不過直至壓軸示範的乒乓球項目，便突然畫風一變，有如綜藝節目的遊戲環節。

馬龍及樊振東在「迷你枱」同時應付兩個乒乓球，仍然遊刃有餘。（保安局直播截圖）

「迷你枱」打兩個兩個乒乓仍遊刃有餘

雖然大會邀請馬龍及樊振東即場示範打乒乓球，不過現場的「迷你枱」無論高度及面積，明顯有別於標準的乒乓球桌。但作為世界級選手，他們仍然遊刃有餘，即使增加至兩個乒乓球，也毫無難度。被問到平常訓練會否用兩個球，馬龍笑說「一般不會這樣做。」

樊振東被送上煲蓋後表示，「這個肯定有難度呀。」（保安局直播截圖）

世界冠軍對戰少年團 球拍被換成盤子煲蓋

示範環節結束後，醫療輔助隊少年團6名成員，便每兩人一隊輪流與他們比賽。但畢竟實力過於懸殊，大會為了增加難度，便將馬龍的球拍更換成盤子，樊振東則被送上煲蓋。被問到是否有難度，樊振東表示「這個肯定有難度呀」，馬龍則說「只能接受」。

或因盤子不夠彈性，馬龍多次接球未能越過中間界線。（保安局直播截圖）

樊振東滿意煲蓋︰除了不是特別平還不錯

惟盤子的難度明顯高於煲蓋，或如主持人認為的不夠彈性，馬龍多次接球未能越過中間界線，相反樊振東拿着煲蓋毫不費力，不斷「砰砰砰」的輕鬆還擊。他似乎對煲蓋非常滿意︰「我這個除了不是特別平，還不錯。」

由於盒蓋沒有彈性，大會讓馬龍在鑊鏟及搖鼓之間，選出一款新球拍。（保安局直播截圖）

馬龍棄搖鼓選鑊鏟 快速適應迫對手出界

其後大會讓馬龍在鑊鏟及搖鼓之間，選出一款新球拍。馬龍不假思索便拿走鑊鏟，並快速適應，發揮奧運冠軍的技術，一記反手迫得對手出界。比賽結束後，馬龍及樊振東親自向6名青年，送上親筆簽名的乒乓球拍，羡煞旁人。

樊振東的煲蓋不斷發出「砰砰砰」的清脆聲。（保安局直播截圖）

馬龍及樊振東親自向6名青年，送上親筆簽名的乒乓球拍。（保安局直播截圖）

談乒乓球國家隊大滿貫 馬龍︰非常開心跟隊友一起拿到金牌

至於問答環節方面，被問到乒乓球國家隊今屆奧運取得大滿貫，只參與團體賽的馬龍表示，唯一的目標是與隊友合力拿下金牌。「我覺得奧運會是每個人的夢想，獲得冠軍更是每個人的願望。不管之前參加過幾次奧運會，或者是拿過幾次金牌，但我覺得奧運會每次是一個新的舞台，所以我還是非常開心跟隊友一起拿到金牌。」

樊振東則指，能夠與隊伍取得驕人的成績，感到非常開心。他並指，在巴黎奧運會中已享受了過程，認識了很多朋友，「也讓自己的人生充滿意義吧。」