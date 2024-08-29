今日新聞8分鐘｜屯公5車意外揭醉駕｜國家隊訪港全紅嬋:勿怕失敗

藍田德田邨單位起火 火光熊熊冒黑煙 7人疑吸濃煙不適送院

藍田發生火警。今（28日）午4時許，德田邨德隆樓一個低層單位起火，冒出大量濃煙。消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘後將火救熄；事件中，需要疏散6至10樓居民，有人抱同愛貓逃生。多名長者懷疑吸入濃煙不適。現場消息指，連同起火單位住戶，共有7人懷疑吸入濃煙不適，需要送院治理。警方及消防現正調查起火原因。

將軍澳海濱長廊海面女子墮海 昏迷送院搶救亡

今日（29日）上午8時35分，警方接報將軍澳海濱長廊對開100米海面，有人形物體載浮載沉。警方派員到場調查，消防到場搜索，將70歲姓張女事主救起，她昏迷經由救護車送往將軍澳醫院搶救後不治。。

立場新聞案｜記協指新聞自由衰落 陳國基：依事實報道不限制自由

已停運的《立場新聞》兩位前總編輯鍾沛權和林紹桐，今日（29日）被裁定串謀發布煽動刊物罪名成立，是回歸以來首宗涉及傳媒機構的煽動案審訊。香港記者協會發聲明，認為案件明確反映香港新聞自由衰落，裁決前已對新聞界造成不可逆轉的傷害，強烈反對使用煽動罪檢控按《基本法》行使權利的新聞工作者。

屠龍小隊案｜陪審團只裁定賴振邦一罪成 6脫罪被告臉露笑容

屠龍小隊與另一無名小隊涉嫌計劃槍殺警員及在鬧市放炸彈案，6名被指分屬兩小隊成員，及一名涉曾助屠龍眾籌的女子，被控多項串謀參與這個計劃的罪名，亦是控方首次引用《反恐條例》提控。案件經過約4個月的審訊，陪審團周二(27日)開始退庭，至今退庭兩天半於29日下午在高等法院頒下裁決，裁定除賴振邦被控的交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸 」罪成，陪審團裁定所有被告罪名不成立，6名脫罪被告聞裁決後即面露笑容。

車CAM直擊｜屯門公路5車意外揭司機醉駕 鐵騎士收掣不及撞車倒地

屯門公路凌晨發生連環車禍。有網民上載一條車CAM影片，顯示今日（29日）凌晨3時半，首先一輛的士攔腰撞向一輛私家車，然後後方一架私家車「飄移」撞向中線一輛私家車，及後再「飄移」衝向快線，撞壆後反彈橫亙路中。未幾，在另一條凌晨3時41分的車CAM影片可見，一輛電單車沿屯門公路快線行駛，懷疑鐵騎士未有發現前方發生車禍，收掣不及撞向已因事故停泊的私家車，最終飛出電單車倒臥地上待救。意外涉及5車，共5人受傷。

有片︱茶果嶺道田螺車瀉混凝土 網民笑言：係咁一路行一路屙屎

今日（29日）下午1時許，有網民上載一條影片，一輛田螺車沿鯉魚門茶果嶺道往油塘方向行駛，至油塘工業大廈對開，混凝土從田螺車瀉下，排出一條數十米的石屎路。司機疑未有發現繼續向前行，網民形容「係咁一路行一路屙屎」。

國家隊代表團抵港足本重溫｜全紅嬋打呵欠 烏龜掛飾包包勁可愛

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程，今次代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。代表團除出席三場公開表演及示範表演活動外，亦會走入社區，分別與學生、本港運動員、紀律部隊交流。運動員今日中午乘坐包機抵達香港國際機場，全紅嬋站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。《香港01》直播足本重溫。

國家隊記者會｜全紅嬋：去追熱愛勿怕失敗 潘展樂：成熟後做榜樣

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港，展開三日旋風式行程，代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，包括首位「六金王」乒乓球運動員馬龍、17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、「奧運飛魚」打破100米自由泳世界紀錄的潘展樂等。代表團除出席三場公開表演及示範表演活動外，亦會走入社區，分別與學生、本港運動員、紀律部隊交流。運動員今日中午乘坐包機抵達香港國際機場，全紅嬋站在隊伍最前排，帶著Miu Miu手袋，袋後掛有兩隻烏龜飾物，而她甫下機即打呵欠，略帶倦意。代表團今日下午，在下榻的酒店將出席媒體記者會，《香港01》直播。

北京機器人大會被踢爆「用美女扮機械人」 慘被上下其手還不能動

北京上周舉行「2024世界機器人大會」，現場展出多款人形機械人，但有大陸網友指出，現場有機械人是由真人模特裝扮而成。

大連一小型飛機疑失控掉落市區公路 險砸中路過車輛

今日（8月28日），大連一架小型飛機疑似故障掉落到市區公路上，造成道路擁堵，引發關注。