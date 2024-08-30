今年上半年學校結核病逾1600個案　43宗涉3至24歲　沒有群組個案

衞生防護中心胸肺服務公布今年上半年學校結核病個案，共接獲1634宗結核病臨時數字呈報個案，其中43宗年齡介乎3歲至24歲，佔同期結核病呈報個案2.63%。有關校園結核病情況，今年1月至6月期間並沒有發現結核病群組個案。



衞生防護中心指今年上半年校園沒有發現結核病群組個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心胸肺服務今日公布上半年學校結核病個案的情況，今年1月至6月衛生署共接獲1634宗（臨時數字）結核病呈報個案，其中43宗年齡介乎三歲至二十四歲（即處於一般就學年齡），佔同期結核病呈報個案2.63%。在2022年和2023年上半年，該年齡組別的結核病個案比率分別為3.74%和3.00%。

至於香港校園結核病情況，今年1至6月期間並沒有發現結核病群組個案。中心提醒市民，特別是校園持份者，包括學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，預防結核病。

發言人表示，香港的結核病呈報率在過去數10年持續顯著下降，但結核病在本港仍然相當普遍。衞生署一直致力在學校、社區和醫療界推廣防癆意識，以期結核病個案能及早被發現及診斷，達致有效控制傳染的源頭。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。