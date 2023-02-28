肺癆｜去年下半年錄1666呈報　70宗屬就學年齡　一專上院校現群組

衞生署衞生防護中心胸肺服務今日（28日）公布去年下半年學校結核病個案的情況，衞生署在去年7月至12月共接獲1,666宗（臨時數字）結核病呈報個案，較2021年同期跌13%，當中70宗個案的年齡介乎3歲至24歲，即處於一般就學年齡，佔同期結核病呈報個案4.2%，比例與2020年和2021年下半年比相若。在去年7月至12月期間出現一宗涉及兩名學生的群組個案，有關群組出現於專上院校，但基因分型測試顯示並無細菌學上的關連。



衞生署衞生防護中心胸肺服務2月28日公布去年7月至12月共接獲1,666宗結核病呈報個案，較2021年同期跌13%。（資料圖片）

衞生署指，截至今年2月15日的數據，在2022年7月至12月有一宗涉及兩個個案的群組出現，群組出現於專上院校，惟這個群組的基因分型測試顯示並無細菌學上的關連。

3至24歲就學年齡個案佔所有個案4.2% 與之前兩年相若

該署指，在2022年7月至12月共接獲1,666宗結核病呈報個案（臨時數字），其中70宗為年齡介乎三歲至二十四歲（即處於一般就學年齡）的結核病個案，佔同期結核病呈報個案4.20%，而在2020年和2021年下半年，三歲至二十四歲年齡組別的結核病個案比率分別為4.34%和4.32％。

衞生署發言人指，雖然香港結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，但結核病仍是全球重要的傳染病，群組個案在校園亦時有發生，衞生防護中心胸肺服務會致力在學校、社區和醫療界推廣防癆意識，以期及時發現、診斷和治療結核病，達到終止結核病的目標。

與病人長時間接觸是造成傳染最重要條件

發言人表示，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療是最主要的結核病防控措施。衞生防護中心胸肺服務亦為個案的緊密接觸者進行篩查，並就結核病的預防及處理製作指引供學校參考。

長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗應及早求醫

市民必需繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。