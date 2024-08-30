國家隊訪港｜學生讚全紅嬋說話簡短幽默　11歲粉絲普通話求合照

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開訪港第二日行程，早上兵分多路，分別到訪體育學院、消防及救護訓練學院，以及港島區聖保羅書院進行交流。當中17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋到聖保羅書院交流，活動歷時約兩小時，有出席的學生讚全紅嬋說話簡短幽默，反差表現很可愛。



有來自屯門的11歲小粉絲專程到校外守候兩小時，以普通話向全紅嬋說希望合照，成功博得對方回頭注意，惟最後指人太多要待下次。



8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪聖保羅書院



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立法會前主席曾鈺成、教育局局長蔡若蓮出席交流

早上9時，全紅嬋、陳芋汐、陳藝文等十多名國家隊運動員小型旅遊巴，到達聖保羅書院，一眾運動員到場後直接走入學校，全紅嬋向在校門迎賓的師生點頭示意。

半小時候，一眾運動員與教育局局長蔡若蓮、立法會前主席曾鈺成等嘉賓，於聖保羅書院門前合照。全紅嬋手持迪士尼角色達菲熊的手提袋，合照期間曾打呵欠。現場有記者問全紅嬋收到甚麼禮物，全紅嬋曾回頭，但無回應。一眾運動員合照後返回校舍進行活動。

交流活動歷時約兩小時，國家隊運動員隨後手持花束及小熊公仔步出學校，盛李豪及陳芋汐有回頭向記者揮手。

11歲的Gary在學校外以普通話「求合照」引起全紅嬋注意及回應，可惜最後無成事。(廖雁雄攝)

11歲學生以普通話「求合照」 僅引起全紅嬋回頭 未能成事

11歲的Gary專誠由屯門到港島等待兩個多小時，在一眾運動員離開時，Gary在防線外以普通話向全紅嬋說希望合照，全紅嬋亦一度回頭，惟最後指人太多，要待下次，並在工作人員要求下上車。

有份參與活動、升中四的劉同學指，除運動員分享外，亦有遊戲環節，部份可與運動員近距離互動，並得到運動員得簽名相。劉同學參加了用乒乓波板打羽毛球的環節，獲得了陳藝文的簽名照。

升中四劉同學指，活動氣氛高漲，認為運動員分享如何克服困難對他有幫助。(廖雁雄攝)

讚全紅嬋說話簡短幽默 運動員分享具啟發性 助抗生活逆境

一眾運動員分享了心路歷程，以及如何克服困難。有打手球的劉同學指，認為運動員分享如何克服緊張，有助他面對比賽及生活中逆境。

他指當中印象最深刻的是全紅嬋的分享，指她說話簡短幽默，有同學問及跳水技巧，全紅嬋不明白時會直說不知道，問及「水花消失術」時，她只回應「大家都很厲害」。

升中一的陳同學參加了與運動員互動的遊戲環節，取得兩張運動員簽名相。(廖雁雄攝)

升中一的陳同學亦有參與和運動員一同熱身的互動環節，取得兩張運動員簽名相。他指運動員十分親切，曾問跳水運動員陳藝文如何克服困難，對方回應指有自己的面對方式，會在比賽中鼓勵自己。運動員亦分享了要在比賽中專注，不被其他事情影響。陳同學指，希望運動員可以繼續發光發亮。

在一眾運動員中，陳同學指全紅嬋的反差很可愛，認為全除身高與其他運動員有差別外，又會偷偷同其他運動員聊天、玩，行動像比較年輕的小朋友，和學生們相近。

中四學生Jeffery（左）及Brian（中）指，在一眾運動員中最喜歡乒乓球運動員陳夢，可惜無法取得簽名。

運動員鼓勵學生有夢要追、專注做事

中四學生Brian及Jeffery指，運動員鼓勵學生有夢就要追，專注要做的事，不要輕易放棄，令他們有很大得着。可以學習到運動員的心態。

中四學生Jayden指，陳夢除分享乒乓球技巧外，亦分享了比賽落後、心情緊張時如何放鬆，指對方十分淡定。Jayden自己亦有打乒乓球，本來帶了球拍希望可取得簽名，可惜最後未能成事。

12歲的黃同學在活動中，用手機與氣步槍運動員王雨婷合照。(廖雁雄攝)

另外，部份有份參與活動的同學亦成功和運動員合照，當中聖言中學的黃同學，就與一同參與遊戲的氣步槍金牌運動員盛李豪合照；12歲的黃同學就與氣步槍運動員黃雨婷用手機合照。