李嘉誠捐亞洲首部無創儀器治肝癌　兩病者已做手術最快9分鐘完成

李嘉誠基金會投放4,680萬元，向本港兩間醫學院捐贈亞洲首部突破性醫療儀器「超聲波組織碎化系統」。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁今早（30日）在電台節目表示，該技術除了無創治療外，不像傳統治療手法限制劑量，也不影響周圍正常組織，與化療等療程並無衝突，但需要全身麻醉，因此病情較差的病人或不適用。他透露，昨日兩位接受治療的肝癌病人，分別只花14分鐘及9分鐘便完成手術，當晚已蘇醒及進食，若觀察兩至三日沒有問題，則可離院回家。



李嘉誠在記者會表示，氣泡可以治癌，是一件不可思議的事。（資料圖片／黃浩謙攝）

不斷急速膨脹及收縮癌細胞直接擊碎

陳智仁表示，「超聲波組織碎化系統」為2001年發明的技術，直至去年受到美國食品藥物管理局（FDA）認證，可用於治療原發性肝癌或轉移性肝腫瘤，將來更可能推展至其他癌症，包括腎癌、乳癌、甲狀腺癌、胰臟癌等。該技術促使癌細胞急速膨脹及收縮，不斷重複產生衝擊波，可直接擊碎癌細胞。

毋須限劑量、不影響周圍正常組織

陳智仁續指，初步臨床研究顯示，癌細胞被擊碎成液體後，身體會產生壞死細胞的認知，免疫系統便清除殘餘組織。而新技術相比傳統的超聲波技術，不會產生過份的熱力，並能精準聚焦，不影響周圍正常組織，再加上超聲波沒有輻射，毋須限制劑量，即病人一旦將來復發，仍可再用相同技術接受治療。

港大肝移植外科臨床副教授陳智仁（左）。（資料圖片／梁鵬威攝）

新技術與免疫治療及化療無衝突

陳智仁又指，若病人患有癌症第三至四期，目標要控制腫瘤擴散，新技術與其他療程並不衝突，可同時進行免疫治療及化療等。「簡單嚟講，如果病人做緊化療，可以嗰兩次化療中間時間，可以應用個治療，而唔影響到時間去做化療。」

陳智仁強調，由於仍處於臨床研究階段，將挑選腫瘤屬5厘米以下的個案，待累積經驗後才處理體積較大的腫瘤。他亦指，若病人患有轉移性肝腫瘤，即癌細胞已擴散至其他器官，由於全身麻醉可能影響到病情，同樣無法採用新技術治療。

因橫隔膜影響肝臟位置 手術需全身麻醉

被問到為何新技術標榜無創治療，卻要全身麻醉接受手術。陳智仁解釋，肝臟處於橫隔膜下方，若要準確聚焦腫瘤，肝臟的移動幅度不可太大，惟橫隔膜在肺部呼吸時，會影響到肝臟位置，因此需要全身麻醉。

接受治療肝癌病人最快花9分鐘完成手術

陳智仁並指，昨日兩位接受治療的肝癌病人，除了接受新技術外，全無其他治療方案。他們分別只花14分鐘及9分鐘便完成手術，當晚便已蘇醒及進食，若觀察兩至三日沒有問題，則可離院回家。他更透露其中一名病人已登記在肝臟移植輪候名冊，但手術解決腫瘤問題後，他獲更多時間等待屍肝。

病人名額增至30個 待研究取得結果可恆常化

陳智仁又指，數日前召開記者會後，基金會已增加病人名額至30個，但近日大量病人致電查詢，估計名額快滿。他解釋，當滿足研究數量及取得結果，公立醫院才會納入常規服務，惟申請及審批流程，則由醫管局跟進。