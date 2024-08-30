國家隊訪港｜全紅嬋「名師」陳夢教打乒乓球　贏一分展驚訝微表情

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）展開第二日訪港行程，運動員兵分多路到訪各處交流，其中17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、兩屆乒乓球女單金牌陳夢等到聖保羅書院交流，上台分享經驗。

交流期間，陳夢在台上一手抱住全紅嬋手臂、一手握住她的手，手把手教導全紅嬋打乒乓球；射擊金牌盛李豪也成為陳夢徒弟，以乒乓球與學生切磋。二人學得一板一眼，全紅嬋熟練地以反手接球；盛李豪接球時更發力加速，漂亮地奪得一分。



乒乓球女單金牌陳夢（右），手把手教導全紅嬋（左）打乒乓球。（受訪者提供）

全紅嬋與隊友陳芋汐、陳夢、盛李豪等人今日到訪中西區聖保羅書院與學生交流。現場更有乒乓球切磋環節，由奧運乒乓球四金得主陳夢坐鎮，除親身與學生切磋外，更教授其他運動員乒乓球技巧。

跳水冠軍全紅嬋率先成為陳夢的「小徒弟」，陳夢一手抱住全紅嬋手臂，另一手捉住她握球拍的手，手把手教她接球，之後全紅嬋便熟練地用陳夢教的反手，與對面學生代表「猜波」，更成功得分，陳夢則在旁欣慰鼓掌。

17歲「三金王」跳水運動員全紅嬋、兩屆乒乓球女單金牌陳夢等運動員到聖保羅書院交流，上台分享經驗。（受訪者提供）

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全紅嬋的對手、一名男學生代表接球時一個轉身，將乒乓球打到上天花板，全紅嬋看着乒乓球在空中飛過，先驚訝的「哇」一聲，之後知道自己得分，又開心掩嘴大笑。

盛李豪輕鬆得分引來觀眾及陳夢歡呼拍掌

另一名「徒弟」盛李豪隨後也上陣，陳夢簡單幾句、調整其握拍姿勢，盛李豪則與對面香港女學生代表對戰，只見他一個接球加速便輕鬆得分，引來現場觀眾及陳夢歡呼拍掌。

所有運動員晚上8時會集結在灣仔伊利沙伯體育館進行大匯演，明日更會有兩場示範表演。

▼8.30 巴黎奧運國家隊代表團到訪聖保羅書院▼

