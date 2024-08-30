公經社科性教育︱培養協商意識較承諾書更重要　家計會籲獨立成科

近期公經社科中三教材要求學生透過簽署承諾書訂立親密界線，引發熱議。香港家庭計劃指導會教育經理李明英認為，相比簽承諾書，培養學生與伴侶協商性行為的能力及意識更重要。



她亦期望，本港性教育課程有專屬教材，未來能獨立成科，並可以延伸為人生教育，即不僅是「如何避孕」等性知識的傳授，還有觀念上的教育，「譬如對於性，男女都承擔責任，不要深化性別分工刻板印象，懂得正確同伴侶協商、溝通等等」。



家計會的性教育教材。（何夏怡攝）

訂立親密界線必要 惟承諾書並非萬能

教育局近期上載初中「公民、經濟與社會科」課程中三教材，其中提及，學生須學習堅決拒絕婚前性行為，並簽署承諾書訂立親密界限及控制性衝動。對此，李明英坦言，訂立親密界線確實重要，「但寫承諾書未必是最好方法」。

她表示，相比催促青少年寫承諾書，培養他們與伴侶就性行為進行協商的能力、意識更重要，亦是推行性教育的目標。「重點是考慮性行為整件事，譬如女仔是否一定只考慮男朋友感受？若果缺乏思考能力的訓練，簽承諾書都未必實踐。」

李明英（左）提到三個做好性教育原則，包括更全面的性教育課程，教育方法貼合青年興趣，以及要有多元化特性。（何夏怡攝）

她又說，現時青少年善用社交媒體，樂於上網找資訊，亦易受朋友影響，如可開發他們感興趣的網絡渠道、利用朋輩教育推廣性教育，效果會更好。

三方面改進 籲研發本地化性教育教材

李明英提到三個做好性教育、惟以往被忽略的原則。首先是更全面的性教育課程，從知識、態度、技能三方面開展；第二是留心教學方法是否與時俱進、貼合年輕人興趣；第三是要有多元化特性，涵蓋本港性別少數、少數族裔等小眾群體的獨特性與需要。

李明英（左）說，相比催促青少年寫承諾書，培養他們與伴侶就性行為進行協商的能力、意識更重要，亦是推行性教育的目標。（何夏怡攝）

其實，早在2018年，聯合國教科文組織已發布《國際性教育技術指導綱要》，指出全面性教育的課程框架包括關係、權利和價值觀、文化和性、理解性別、暴力和安全保障、人體和發育、性與性行為，以及性與生殖健康，共八項核心概念。李明英認為，香港若果有類似指引，將幫助落實本港全面性教育。

不過，她亦指出，香港屬於多元化社會，亦有獨特文化，教科文組織的意見未必完全適用，因此有必要設計本地化性教育教材。她促請教育局組織不同持份者，如性教育團體、服務青少年的團體、家長甚至是少數族裔人士，共同開發全面性教育教材，「不要只是由上至下，年輕人聲音及家長角度都要重視」。

李明英（中）指，若果香港有類似聯合國教科文組織《國際性教育技術指導綱要》的指引，將幫助落實本港全面性教育。（何夏怡攝）

家計會冀性教育獨立成科 及推廣至教師職前培訓

現時性教育課程在本港中小學並未獨立成科，而是被編排在價值觀教育課程。李明英表示，希望性教育獨立成科，在政策支持下增加教學時數。她希望性教育可以延伸為人生教育，即不僅是「如何避孕」等性知識的傳授，還有觀念上的教育，「譬如對於性，男女都承擔責任，不要深化性別分工刻板印象，懂得正確同伴侶協商、溝通等等」。

她亦期望向所有中小學教師普及性教育職前及在職培訓，「即使不是主力推行性教育的老師，觀念亦要開明」，不僅要讓教師培育正確性教育觀念，還要學習如何處理學生個案。

「有老師覺得性教育是『愈講愈鼓勵』，其實不是如此。如果預見學生拍拖、有性行為，如何留意學生情緒健康，都值得學習。」