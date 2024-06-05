性教育｜家計會與機構為自閉青少年　設教材套教建友誼及戀愛關係

香港家庭計劃指導會及基督教懷智服務處（懷智）首次攜手合作，今日（5日）公布根據自閉症譜系青少年的特質和需要，設計了一套全新的性教育教材套，藉着30個富趣味性及貼地的社交情境圖卡、小測驗等遊戲，以易懂、易用又有趣味的方式，幫助他們解讀人際關係，及學習所需的技巧去建立健康的友誼及戀愛關係。



兩機構今天推出《自在交友—自閉症譜系青少年性教育教材計劃》教材套，邀請了30多家學校及社福機構的同工參與工作坊，學習使用這套教材、分享經驗及交流意見，並向機構免費派發教材套。



左起：家計會教育經理李明英、家計會執行總監林慧翔醫生、懷智總幹事陳國明、懷智督導主任李端怡展示《自在交友—自閉症譜系青少年性教育教材計劃》教材套。(家計會提供圖片）

港有19至23萬人屬自閉症譜系障礙人士

家計會指出，根據世界衛生組織2023年的報告，大約每100個兒童中便有一人患有自閉症譜系障礙；而根據香港自閉症聯盟在2023年的統計，香港估計有191,952至230,342名自閉症譜系障礙人士，佔總人口2.5-3.0%。

該會教育主任周卉卉指出，自閉症譜系青少年與其他青少年一樣，渴望交友及拍拖，卻不懂得如何建立友誼和戀愛關係，因此會方希望幫助他們學習所需的技巧；會方相信他們與其他青少年同樣有獲得全面性教育的權利，以發展所需的性知識、生活技能和健康的性態度，從而享有良好的性與生殖健康，懂得為自己作出明智的決定。

家計會與懷智在兒童事務委員會兒童福祉及發展資助計劃的資助下，推出《自在交友—自閉症譜系青少年性教育教材計劃》，設計及製作社交故事卡、主題網頁及社交平台，建立一個教學資源庫，持續支援同工、家長及照顧者，為自閉症譜系青少年推行適切之性教育及兩性關係教育。

左起：懷智臨床心理學家馮蔓芝、懷智督導主任李端怡及家計會教育主任周卉卉講解教材套的設計及用處。(家計會提供圖片）

教材藉30個不同情境教導在不同社交場合的社交常規

家計會表示，這教材套以心智解讀（Theory of Mind / TOM）為主導配合他們的特性，訂立訓練策略，設計出特質測試，並加入包含心智解讀及社交技巧相關的情境練習，期望能藉30個富趣味性及貼地的不同情境，幫助他們更了解情境核心，及教導他們從別人的角度去觀察和感受事物，讓他們明白，在不同的社交場合如何掌握他人的信念、感受、期望和一些隱藏的社交常規，促進社交認知及回應，以提昇交友及處理親密關係的技巧及信心。

索取《自在交友—自閉症譜系青少年性教育教材計劃》教材套表格。（家計會提供圖片)

為使他們容易理解，情境設定包括了不同場境，如學校、公眾場所、居所、網上社交平台（WhatsApp、Instagram等）、實體社交場所（朋友聚會）等，而人物關係亦各有不同，包括陌生人、普通朋友及同學、異性、好友、伴侶關係等，期望能配合他們日常生活需要，有助掌握面對不同境況。此外，教材善用視覺策略，提供圖卡、短片及遊戲，亦善用實際例子，減少抽象概念，分細點推進，利用有互動討論的情境及具明確指示的社交貼士，以解答形式清晰回應，並鼓勵自閉症譜系青少年多練習對話。

該會指出，自閉症譜系青少年與現今其他青少年在性方面的發展及挑戰都是一樣的，但是需要較多協助及支援。他們或多或少會對性產生興趣，會被異性吸引，也有可能被同性或雙性所吸引，亦有可能是無性需要，但無論如何，都不應以異性戀者、同性戀者或無性戀者去區分，他們或可能純粹是喜歡一些浪漫或親密的關係，因此，是次計劃冀能為家長或照顧者作出支援，鼓勵他們持開放接納的態度，接納每位自閉症譜系青少年都是獨特的，從而鼓勵他們表達自己，尊重他們的自主及自決，陪伴他們成長。

基督教懷智服務處督導主任李端怡表示，希望社會大眾多理解自閉症譜系青少年於心智解讀及社交技巧上的學習需要，更重要的是給予機會他們實踐不同的社交情境，擴大他們學習社交的機會及豐富他們的人際網絡。懷智臨床心理學家馮蔓芝表示，這套資源讓自閉症譜系青少年也可學習社交和愛的技巧，在中心、學校、甚至家中，以影片、圖卡玩着訓練，啟動他們的同理心，促進溝通，豐富他們的社交和戀愛關係。