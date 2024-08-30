國家隊訪港第二日｜孫穎莎在哪兒？午宴最早離場　低調行蹤全圖輯

巴黎奧運國家隊代表團今日（30日）開展第二日訪港行程，潘展樂及全紅嬋等運動員，繼續維持高曝光率。不過多名網民便發現「小魔王」孫穎莎似乎失去蹤影了？其實各位粉絲不必擔心，「莎莎」並沒有消失，只不過她今日的行程較為低調，早上到訪體育學院與香港運動員交流，現場又沒有傳媒直播，曝光率自然相對較低。下文便分享多張「莎莎」今日的珍稀相片。



孫穎莎這剎那在何方？

國家隊代表團今早兵分多路，與本港學生、運動員和市民接觸，分別前往消防及救護學院、體育學院及聖保羅書院。例如馬龍及樊振東搞笑用鑊剷及煲蓋打乒乓球；潘展樂在陸上示範自由泳正確姿勢；陳夢手把手教導全紅嬋打乒乓球等。不過夜幕即將降臨，同樣人氣爆棚的孫穎莎，究竟剎那在何方呢？

孫穎莎早上到訪體育學院與香港運動員交流。（政府新聞處圖片）

「莎莎」早上到訪體育學院沒有傳媒直播

今日網上討論區及社交平台，或是直播頻道的留言板，便有大批市民在尋找孫穎莎的蹤跡，部份更不斷呼喚「莎莎」。但各粉絲不必擔心，「莎莎」並沒有消失，只不過她今日的行程較為低調，早上到訪體育學院與香港運動員交流，而現場又沒有傳媒直播，曝光率自然相對較低。

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孫穎莎出席午宴後，率先離開中聯辦大樓。（馮子健攝）

「莎莎」最急不及待離開中聯辦大樓的運動員

其實今日也有成功「捕獲莎莎」的個案，有粉絲便特意請假，於早上到體育學院拉起橫額等候孫穎莎。當他們發現偶像下車後，便立即高聲呼叫，當成功拍攝到偶像的倩影時，更忘形尖叫︰「我影到莎莎呀！」

直至中午，國家隊代表團完成交流訪問後，中午抵達位於西環的中聯辦出席午宴，而孫穎莎疑因運動褲過鬆，走進中聯辦大樓前，再次提起褲子。其後下午約2時10分，各運動員陸續步出中聯辦，而孫穎莎便是最急不及待離開的一員。

此外，國家隊代表團於下午到坐纜車到山頂，並坐天星小輪遊維港，期間亦能發現孫穎莎的身姿。