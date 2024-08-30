國家隊訪港小輪遊維港 舉重李雯雯抬隊友 模仿鐵達尼號經典動作
撰文：何瑞芬
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奧運國家隊代表團今日（30日）下午在灣仔渡輪小輪碼頭乘坐天星小輪到尖沙咀，眾運動健兒上船後表現雀躍，在上層觀賞維港兩旁風景。其中女子舉重81公斤以上金牌得主李雯雯走到船頭，輕鬆抱起隊友、舉重49公斤金牌侯志慧，侯志慧展開雙手，大玩電影《鐵達尼號》經典的「You jump ,I jump」情節。17歲跳水金牌全紅嬋亦走到船頭看海，不時指著海面，又與滑板選手崔宸曦交流，隊友陳芋汐其後也走出來，三人看著維港聊天。
國家隊代表團「上山」遊歷過山後，隨即「下海」坐天星小輪沿水路返回尖沙咀。運動員們上船後即表現雀躍，舉重隊更是首當其衝走到船頭。
其中身材高大的李雯雯先走出來，其較嬌小的隊友侯志慧隨即也走到甲板，二人在船頭更玩起《鐵達尼號》，只見李雯雯在船頭輕鬆環抱起侯志慧，侯志慧則展開雙手，大玩「You jump ,I jump」情節，旁邊隊友隨即幫忙拍照。
全紅嬋、陳芋汐、崔宸曦甲板看維港
另一邊廂全紅嬋則與滑板選手崔宸曦在甲板交流，又不時看著海面，其後隊友陳芋汐也走到甲板。開船後全紅嬋對碼頭等候的粉絲揮手道別，並與隊友拍照。
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