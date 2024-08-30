國家隊訪港｜坐天星小輪遊維港　有人賣運動員相　稱莎莎最好賣

奧運國家隊代表團今日（30日）下午在灣仔渡輪小輪碼頭乘船到尖沙咀天星碼頭，灣仔及尖沙咀兩旁有不少粉絲聚集等候，盼睹偶像風采。有人發揮「生意頭腦」，在國家隊出現的地方，包括尖沙咀天星碼頭、國家隊下塌的海景嘉福州際酒店，向到場等候偶像的粉絲們賣相。他向記者透露，「莎莎（孫穎莎）」銷情最好。



大批粉絲在尖沙咀天星碼頭等候國家隊運動員。（廖雁雄攝）

有人賣國家運動員相 25元4張

灣仔及尖沙咀兩旁有大批粉絲等候國家隊運動員遊船，約下午三時多，尖沙咀天星碼頭人頭湧湧，不少粉絲到場等候遊覽完的偶上岸像。期間，有數名男女手持多袋國家運動員的相片，向人兜售。每袋售25元，有四張相片，各個人氣國家運動員都有，包括孫穎莎、張雨霏、全紅嬋等。

有手持多袋各個國家隊運動員的相片的男子到場賣相，聲稱25元一袋。（林遠航攝）

買了一袋照片的施小朋友表示，今日最想見到王楚欽，他表示欣賞王是因為他「帥！」。他又帶同乒乓球拍，表示希望索得簽名，被問到有什麼說話想跟偶像說，他表示希望他「洛杉磯（奧運）贏回來！」

雷小姐手持大量親手做的孫穎莎的應援物品到場。（廖雁雄攝）

孫穎莎粉絲自製應援物 心酸未能購大匯演門票

雷小姐手持大量親手做的孫穎莎的應援物品到場，她指自己今日七點半從內地搭高鐵過來，早上曾到體育學院，但可惜沒見到最想見到的孫穎莎及王楚欽。她又表示自己沒有買到大滙演及表演門票，「好心酸」。她又向偶像打氣，「孫穎莎和王楚欽是最捧的」。

至於灣仔下午兩點多已有十多人聚集在碼頭等候，有升中三的女生表示，中午就去到尖沙咀，得知運動員會在灣仔出發後，乘船過來，她們希望見到乒乓球女子代表「莎頭」，還帶了她們的相片出來。

大批粉絲在灣仔渡輪碼頭等候國家隊運動員。（廖雁雄攝）

升中三的潘同學及李同學中一來港讀書，她們表示中午12點就去到尖沙咀，希望一睹「莎頭」風采，但不見運動員就乘船到灣仔，見這邊有警察圍帶就留下等待。李同學還帶了自己打印的孫穎莎相片。不過，她們表示未能搶到表演門票，「點進去已有兩、三萬人在前面，非常之失望」，惟有今晚看電視直播。

深圳遊客為樊振東來港 晚上看微博轉播表現

來自深圳的李小姐今早九點出發，她從微博看到運動員訪港的行程，故特意來看樊振東和潘展樂，一點多來到灣仔碼頭。她表示上一屆奧運就開始注意樊振東，覺得他「好可愛，打波又好勁」，形容他好像一隻國寶熊貓。她表示，「在這裏看完就可能返去，因為搶不到票」，本來想看今晚表演，「因為票價很低、又近」，但搶不到票，只能今晚看微博博主的轉播。

一名男子在酒店外售賣國家運動員相片。(梁偉權攝)

稱賣相生意「麻麻地」 收入少於1000元

其後，運動員離開天星碼頭，到下榻的海景嘉福酒店用膳，預備晚上的大滙演。酒店有過百名粉絲到場守候。有人突破保安防線、走到酒店大堂向國家隊乒乓球總教練李隼索取簽名及合照。

另外，兜售運動員相片的男女亦有在酒店外現身，不少粉絲上前問價，亦有數人付費買相。

記者問其中一名賣相男子生意如何，他表示「一般啦、麻麻地」，又指「肯定冇」1000元營業額，但透露「莎莎（孫穎莎）最好賣」。

訪問期間，一名女子聲稱自己拿錯相，上前換相。她向記者表示自己買了五袋相，包括王楚欽、孫穎莎、馬龍、樊振東，及游泳代表，形容是心血來潮買相，「女人呀嘛」，又稱他們「可以算係」自己的偶像。