國家隊訪港｜粉絲開心親睹馬龍打波　深圳「莎迷」未見真人感失望

巴黎奧運國家隊展開第三日訪港行程，運動員今早（31日）分批出席活動，其中羽毛球、體操、乒乓球及霹靂舞代表在伊利沙伯體育館表演。國家乒乓球隊出場期間，全場氣氛相當熾熱，觀眾不斷呼喊運動員的名字，又和偶像揮手，惟孫穎莎未有到場，身在都會大學與年輕人交流，令不少「莎迷」失落，有粉絲特意從深圳遠道而來，直言未見到孫穎莎感失望，「有點難過傷心」。



「莎迷」特意從深圳到伊利沙伯體育館，對於現場未見孫穎莎感失望，「有點難過傷心」。（黃浩謙攝）

孫穎莎未有現身伊館 深圳「莎迷」錯過偶像：有點難過

「莎迷」今早特意從深圳來，希望見到偶像孫穎莎一面。她手上拿着孫穎莎和王楚欽的應援風扇，形容自己「等了今日很久」，不料孫沒有出席，她說：「有點難過傷心」，但慶幸仍看到其他國家隊球員，「非常激動，第一次看到真人，之前都是隔着屏幕，今日終於在現場跟他們吶喊。」她特意帶備紙筆，希望向球員取得簽名，但因座位距離遠無法如願。她說最欣賞孫的堅定自信，希望將來能出席她的活動。

張同學帶備自製的王曼昱應援牌到場，希望吸引偶像注意。（任葆穎攝）

粉絲第一次見王曼昱真人：她整個人在發光

張同學帶備自製的王曼昱應援牌到場，希望吸引偶像注意。她第一次看到王的真人，「非常激動，她整個人在發光！」她留意到王曼昱不時向她的方向揮手，估計她看到應援牌，「好激動，其實無論她有沒有看到牌，我想讓她知道她在香港有很多球迷，就已經足夠。」

粉絲嘆：希望能看到中國乒乓球隊全隊出現

陳同學則說最希望看到馬龍與樊振東，「非常開心，第一次看到他們真人。」她說自2016年開始留意二人，形容二人對自己有很多正面影響。張同學和陳同學又對於孫穎莎未能出席感可惜，「希望能看到中國乒乓球隊全隊出現。」

現年9歲張小朋友和爸爸到場，他說受馬龍啟發才開始打乒乓球，因此今日最想看到他，「好想同佢打（乒乓球）」。另一名帶着有樊振東頭像頭箍的魏小姐，今早與胞姊前來，她說從今年奧運開始留意樊，覺得他甚具魅力和實力，可惜今日未能拿到他的簽名。

▼ 8.31 國家運動員伊利沙伯體育館獻技 ▼

