國家隊訪港｜全紅嬋離場觀眾席無數烏龜公仔拋下 嬋寶也接應不暇
撰文：馮子健
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巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋今早（31日）在維多利亞公園游泳池進行跳水運動項目示範，離場時觀眾席再拋下不少烏龜公仔，全紅嬋收穫不少，更需隊友幫忙拾起部分公仔。
國家隊離場時，觀眾席拋下不少烏龜公仔，全紅嬋隨即伸手接住，惟數量太多而接應不暇，部分公仔跌在地上，隊友們幫助拾起。全紅嬋手持多個烏龜公仔，離場時望向觀眾席，料向市民道謝。
全紅嬋曾在去年亞運會賽後採訪上透露，自己喜歡烏龜的原因是「覺得烏龜又醜又可愛的」。師姐王涵也補充，「全紅嬋特別喜歡綠色」。所以粉絲時常會到比賽場邊，送她烏龜相關的娃娃吊飾等等。
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