國家隊訪港｜港協尖東酒店歡送宴　大批市民守候務求一睹偶像風采

巴黎奧運國家隊代表團訪港最後一日行程，國家隊運動員今早（31日）出席多場公開活動後，再到尖東香格里拉酒店出席港協暨奧委會安排的歡送宴。大批粉絲在酒店門外等候，務求一睹偶像風采。



大批市民於尖東香格裡拉酒店外等候國家隊運動員出席歡送宴，務求一睹偶像風采，警員在酒店外維持秩序。（董素琛攝）

香格里拉酒店外設「粉絲區」 警員在場戒備

早上10時許，香格里拉酒店已架起鐵馬，設立「粉絲區」，又在酒店外圍加設圍欄，減少人群聚集。隨着人流逐漸增多，酒店加緊安排人手在門外維持秩序；亦有警員在場戒備。

約11時30分，運動員抵達現場，在場粉絲高呼健兒名字，歡呼聲連綿不絕。及後，過百名粉絲未有散去，更延伸至酒店對面的冠華中心，警方續拉起防線，指示人群不准停留，以防混亂。

徐小姐和許小姐今早6時半從深圳乘坐地鐵來港，為見心儀的乒乓球運動員。（董素琛攝）

內地粉絲為睹心儀運動員 早上6時半由深圳到港

有在深圳工作的內地粉絲為見心儀運動員乘坐早上6時半地鐵再到現場。內地旅客徐小姐來港為見國家隊乒乓球名將樊振東，同行友人許小姐則期望見到另一名將王楚欽。儘管未能成功搶購入場門票，兩人在抵達香格里拉酒店前，先前往伊利沙伯體育館門外，期望能多見偶像一面。她們手持著伊館場外免費派發，並印有運動員相片的的場刊和報紙，表示會好好保存，許小姐更笑言：「捨不得摺。」

徐小姐和許小姐帶來乒乓球飾，期望得到心儀運動員在飾物簽名。（董素琛攝）

市民帶同球飾紀念品 期望取得心儀運動員簽名

徐小姐和許小姐表示，已留意國家乒乓球隊的動態接近兩年時間，稱是被他們的球技所吸引，並且有觀看對方在巴黎奧運會的每場賽事。兩人均指因工作緣故未有在運動員來港首天到港迎接，因此十分期待今天能見到心儀運動員。

她們均帶上乒乓球吊飾，期望對方能在飾物上簽名。被問到對運動員比賽表現的感想，徐小姐指：「他們為國家這麼努力，（這份努力）都是很值得肯定的，希望網上粉絲多理智一點，多支持他們。」

學生稱昨日在山頂目睹運動員風采 喜極而泣

亦有香港學生特意到場見國家隊乒乓球成員一面，她點名想看見樊振東、孫穎莎、王楚欽和國家乒乓球隊「一哥」馬龍，更隨即與在場的內地粉絲打成一片，稱：「國兵一家親。」陳小姐在早上11時已到達酒店現場，又指自己昨日有追隨他們到太平山參與活動， 在見到對方後喜極而泣，「連影相都顧唔上」。

陳小姐今早(31日)11時到達酒店門外等候，稱有追隨運動員參與早前訪港的活動。（董素琛攝）

與其他球迷不約而同，陳小姐今天同樣帶來了網購的乒乓球飾，期望對方能在球飾上簽名。未幾，運動員到達現場，隨即進入酒店，陳小姐只能見到他們的背影。被問及會否覺得失望，陳小姐坦言不會，又指：「見到佢就已經好開心。」