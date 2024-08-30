國家隊訪港｜運動員坐纜車遊山頂　逾百市民歡呼　全紅嬋滿載而歸

巴黎奧運國家隊昨（29日）起一連三日訪港，來自16個運動項目共65名運動員及8名教練，今午（30日）乘坐山頂纜車抵達山頂，在凌霄閣逗留約40分鐘後離開，不少運動員離開時拿着紀念品，其中全紅嬋更滿載而歸，右手持載有烏龜公仔的環保袋、左手提着紀念品。逾百名市民不斷歡呼和喊着運動員的名字，有小朋友說最想見到「奧運飛魚」潘展樂，直言：「平時喺電視見到佢都以為係假嘅，但見到真人就好開心好值得！」



巴黎奧運國家隊今午（30日）乘坐山頂纜車抵達山頂。（黃浩謙攝）

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林同學帶球拍「追星」 望取孫穎莎樊振東簽名

身穿校服的林同學和李同學，今日放學後特意帶備乒乓球和球拍到山頂追星，希望向孫穎莎和樊振東取簽名。林同學說2016年觀看奧運後，受運動員馬龍和丁寧啟發，開始學打乒乓球。

她最欣賞孫穎莎的體育精神，「孫成日有落後反勝的情況，就像我平時打乒乓球，若然有同類情況，未必有她那麼好的心態。」被問到有甚麼想跟運動員說？她說會繼續支持他們至2028年奧運。

全紅嬋更滿載而歸，右手持載有烏龜公仔的環保袋、左手提着紀念品。（黃浩謙攝）

全紅嬋更滿載而歸，右手持載有烏龜公仔的環保袋、左手提着紀念品。（黃浩謙攝）

全紅嬋更滿載而歸，右手持載有烏龜公仔的環保袋、左手提着紀念品。（黃浩謙攝）

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有小粉絲山頂等候三小時 為見偶像馬龍

同樣攜乒乓球拍到場的還有何小朋友，他上午11時許到達，等候逾3小時終於看到偶像馬龍，不斷向其揮手和大叫，亦留意到馬龍和王楚欽等運動員揮手回應，「非常激動，我第一次看到出名的運動員。」

他說上屆奧運開始留意他，最欣賞其堅毅精神，更因他而學打乒乓球。早前有傳馬龍將會退役，何說當然希望繼續在奧運舞台見到他，但如果他以教練身份出席「都係一件好好嘅事。」他又指今次見面距離雖遠，但不感可惜，明白運動員要顧及安全，「見到呢一面已經好滿足。」

何小朋友上午11時許到達山頂，等候逾3小時終於看到偶像馬龍。（黃浩謙攝）

鄧小朋友說最想看到游泳選手潘展樂，「平時喺電視見到佢都以為係假嘅，但見到真人就好開心好值得。」（黃浩謙攝）

有小朋友拿着孫穎莎和王楚欽的應援物到場。（黃浩謙攝）

鄧同學：三歲學游水 夢想成為潘展樂 游得咁犀利

「平時喺電視見到佢都以為係假嘅，但見到真人就好開心好值得。」現年9歲的鄧小朋友今早12時許抵達山頂，說最想看到游泳選手潘展樂，「我見佢破咗世界紀錄，我覺得好開心。」

他憶述見到潘展樂時「叫得好大聲」，又指雖然現場擠擁和運動員出場時間短，但「覺得好值得，過嚟唔係白費。」他說從3歲開始學游水，稱「我個夢想好想成為潘展樂一樣游得咁犀利」、「想學佢將來成為中國隊嘅游泳選手。」