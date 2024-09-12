生物科技論壇｜醫療使用AI人工智能　專家關注醫學風險及法律責任

香港國際生物科技論壇暨展覽 (BIO HK 2024)昨日(11日)揭幕，匯聚來自東方和西方20個國家及地區超過200名講者，包括生物科技公司、醫學界、法律界、學術界等，探討共同推動生物技術的發展。與會者討論人工智能(AI)發展，例如電腦生成作品（Computer-generated works）提供的治療建議，如何在醫學上及法律方面影響病人。



在「醫學人工智能管治及知識產權」的論壇，由香港大學醫學院名譽臨床助理教授趙承平醫生主持（左）,香港醫學專科學院梁嘉傑教授（中）及香港大學法律學院首席講師許文恩大律師 討論AI如何影響病人。

論壇暨展覽一連四天(至14日)在香港會議展覽中舉行，在首日(11日 ) 與會者分別討論了「挖掘香港及粵港澳大灣區在臨床試驗中的潛力」、「醫學人工智能管治及知識產權」、「從國際視角看香港作為世界生物科技中心」及「中國生物科技領域新質生產力的培育和形成」等多個議題，內容不僅涉及生物科技發展中企業間的合作，不少討論直接與市民的日常生活息息相關。

在「醫學人工智能管治及知識產權」的論壇，香港醫學專科學院梁嘉傑教授表示，醫學界其中一個關注焦點，是在人工智能的科技發展下， 透過人工智能產生的電腦生成作品（Computer-generated works），如何影響病人數據的蒐集、診斷、治療方法及醫生專業的道德操守等。梁嘉傑教授舉例，例如AI提供的資料有誤 ，風險及責任等議題需要深入研究。

在「醫學人工智能管治及知識產權」的論壇，由香港大學醫學院名譽臨床助理教授趙承平醫生主持（左）,香港醫學專科學院梁嘉傑教授（中）及香港大學法律學院首席講師許文恩大律師 討論AI如何影響病人。

出席同一個論壇的香港大學法律學院首席講師許文恩大律師表示， 由法律的角度看，如果在治療病人的過程中使用AI，例如輸入病人的資料後，電腦生成了治療建議，那建議到底有沒有版權存在。 他指如果有，版權應由哪一位持份者擁有是另一問題，他指在處理使用電腦生成作品後的法律爭議，例如病人或醫生是否可以控告AI或那電腦生成作品等。

許文恩表示， 醫生、病人及提供AI或那電腦生成作品的持份者，也要審慎留意上述議題及其發展。

香港國際生物科技論壇暨展覽 (BIO HK 2024)於9月11至14日一連四天在香港會議展覽中舉行。

香港國際生物科技論壇暨展覽，今年已經是第三屆舉行，今日繼續，論壇題目包括「通往精準醫學和數字醫學之路」、「開闢香港新的監管之路」等。