孫穎莎勉勵青年堅持熱愛的事　遊山頂維港感愉悅有機會肯定來港

國家奧運健兒代表團今日（31日）訪港最後一天，下午出發往澳門繼續行程。國家隊乒乓球混雙冠軍、「小魔王」孫穎莎，離港前會見傳媒時回應多條問題。她透露昨日在體育學院與乒乓球港隊合照，希望未來繼續交流，又讚揚香港是非常美麗的城市，遊覽山頂及維港兩個景點後，心情感到愉悅。「以後有機會肯定再次來到香港。」



「大魔王」孫穎莎離港前會見傳媒時說︰「以後有機會肯定再次來到香港。」（歐陽德浩攝）

對於外國與中國乒乓球的差距正在收窄，有什麼看法？

孫穎莎︰其實巴黎奧運會我們中國乒乓球隊能拿下五枚金牌，我覺得也是身後有強大的祖國，通過團隊的齊心協力，然後大家共同努力，然後把五枚金牌包攬吧。

然後現在乒乓球的競技水平，當然亞洲歐洲其實慢慢都很接近。我覺得這也是競技體育的魅力吧，也希望在未來的道路上，中國乒乓球隊愈來愈好，也希望更多青少年小朋友熱愛體育，多打乒乓球吧。

對喜歡乒乓球的小孩子說什麼？如何成為優秀的球員？

孫穎莎︰我希望他們能夠熱愛自己喜愛的事物，能夠做到全力以赴，做到專注，不管遇到怎樣的困難，包括怎樣的挑戰，我覺得都是人生道路非常重要的經歷吧。也希望他們能夠堅持，持之以恆吧。

奧運會沒機會遇到港隊對手，昨日有否與港隊切磋？怎樣評價水平？

孫穎莎︰昨天沒有切磋，但我們合影吧，也有一些交流和互動。其實我覺得現在香港整個乒乓球水平還是有很大的提高，昨天也參觀了體育學校，也參觀了很多個項目，不管是訓練設備，還是後勤保障，其實都是愈來愈好吧。希望為國而戰的目標一樣加油吧。

孫穎莎昨日(30日)早上到訪體育學院與香港運動員交流。（政府新聞處圖片）

香港之行最深刻的是什麼？對香港粉絲有什麼說話？

孫穎莎︰通過兩天的遊覽，我覺得還是非常開心，也非常開心能夠來到香港和中國代表團一起，跟更多香港同袍們交流分享，我覺得這兩天還是過得非常開心，也非常愉快吧。還是非常感謝國內國外支持我的朋友，也希望大家愈來愈好，我們也會繼續全力以赴，為大家呈獻出更精彩的比賽。

國家隊訪港第二日（8月30日），孫穎莎（左一）下午跟隨代表團由紅棉道纜車站坐纜車上山頂。（廖雁雄攝）

未來還會來香港旅遊？會想去哪些景點？

孫穎莎︰我覺得香港是非常美麗的城市吧，昨天也遊覽了兩個景點，我覺得都是非常愉悅的，以後有機會肯定再次來到香港，希望跟香港的同袍們，甚至年輕球員多多交流，分享自己的經驗，也向他們多去學習更多的東西。