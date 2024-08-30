國家隊訪港大匯演｜全紅嬋成被打卡對象　孫穎莎：生活要有鬆馳感

巴黎奧運國家隊代表團展開第二日訪港行程，運動員早上先兵分多路到訪各處交流，之後又坐纜車到山頂、坐天星小輪遊維港。眾運動員晚上8時會集結在灣仔伊利沙伯體育館進行大匯演，數千名取得門的市民及遊客傍晚到場，有全紅嬋、孫穎莎粉絲期待二人有演出；匯演晚上8時開始，席上有人不斷大喊「莎莎」孫穎莎，亦有人叫樊孫振東；主持之一的藝人王祖藍走向全紅嬋與她打招呼，兩人大力握手。



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【21:27】跳水夢之隊壓軸登場，謝思埸、王宗源、龍道一、曹緣、練俊傑、楊昊、陳藝文、昌雅妮、全紅嬋及陳芋汐。當介紹全紅嬋時，全場呼喊聲「爆咪」，作為廣東湛江人的全紅嬋，以廣東話向大家打招呼：「大家好，我係全紅嬋，祝大家恭喜發財。」陳芋汐則以廣東話祝大家中秋節快樂。

【21:13】香港「世一劍后」江旻憓出席，她先歡迎國家隊到港，開心能有一個喜歡的運動，由比賽緊張到現在珍惜比賽的心情。她稱做運動員時獲得許多人幫助令她堅持，希望新崗位能繼續為青年、為運動做更多貢獻。不在港「世一劍神」張家朗透過片段表示，很可惜不在港未能親身與大家見面，預祝國家隊在港行程順利、市民看得開心。

【20:48】游泳隊的「中國飛魚」潘展樂與男子4×100米混合泳接力冠軍孫佳俊、覃海洋、王長浩、徐嘉餘，和取得一銀五銅的張雨霏一同出場。潘展樂以廣東話說出：「大家好，我係潘展樂」，指是第一次參加奧運，也是第一次在奧運會比賽期間過生日，形容結果美好，又是金牌又過了20歲生活，對未來展望是希望祖國更繁榮昌盛，及想在更多國家、更多比賽的賽場中升起國旗、奏起國歌。

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【20:43】羽毛球混合雙打冠軍鄭思維和黃雅瓊，以及女子雙打冠軍陳清晨和賈一凡出場，與謝影雪和鄧俊文一同分享感受。

【20:30】射擊隊黃雨婷、盛李豪、謝瑜、劉宇坤、李越宏一同出場；其後奪得藝術體操 集體全能冠軍的郭崎琪、丁欣怡、郝婷、黃張嘉洋示範跳舞。

【20:25】乒乓球金牌隊分為男女隊對戰，示範「超高」球技，現場一片掌聲，興之所致，打到要司儀叫停。

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【20:15】乒乓球代表先出現，包括馬龍、樊振東、王楚欽、陳夢、孫穎莎及王曼昱。馬龍被問到如何幫助隊友，他稱在場上不同時候提小建議，場外不打擾他們就是最好的幫助。

主持汪明荃以廣東話詢問樊振東，樊振東則笑指已默認他聽得懂廣東話，更以標準廣東話說「大家好，我係樊振東」。他稱參加了兩屆奧運、感受了三屆，奧運在其每個成長周期都是關鍵有特殊意義，能讓自己的球技及人都變得更好。

巴黎奧運國家隊金牌運動員8月30日晚上在灣仔伊館參與大匯演。主持人王祖藍走向全紅嬋與她打招呼，兩人大力握手，全紅嬋開心到笑大個口。（夏家朗攝）

王楚欽則稱作為中國乒乓隊一份子，希望彌補去屆痛失混雙的遺憾，故以勢在必得心情比賽；孫穎莎則稱在賽場上要為國而戰，生活中就要有鬆馳感，生活中要開心快樂，希望大家開心快樂渡過每一日。

陳夢則被問想打球到幾歲時，她說乒乓球什麼年齡段都可打的運動，無論少年青年老年，希望大家多多運動，強身健體；王曼昱則回應其防守能力，指是得益於平日日積月累，可能因身高及手長護得範圍較大。

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行政長官李家超致辭時表示，感謝代表團來港讓市民一賭風采，今次是國家第7次在奧運後安排代表團到港，體現中央對香港關愛及支持，指香港市民都十分興奮，而今日到伊館觀眾數以千計。他指國家強則體育強，今年中國成立75周年，國家隊優秀表現彰顯國力強大，為國家發展及強大感非常驕傲，港隊也創下歷史佳績，展示拼搏精神。

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搶到「大匯演」門票的王小姐約6時就來到，她表示搶票不難，「兩分鐘買到，前面沒人排隊」，她指「畀錢時手一直抖。」她喜歡孫穎莎、全紅嬋，稱今晚全部演出都好期待，希望見到乒乓球隊樊振東唱廣東歌。她又說，東京奧運已開始看全紅嬋，「三跳都滿分好犀利，17歲就3個奧運金牌！」她表示這兩天都一直追看運動員訪港直播。

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場館外亦有上百人沒購票，不少手持文匯報及國家隊海報。升中三的鄺同學喜歡乒乓球隊馬龍、「莎頭」孫穎莎等6位代表，她表示搶不到門票，但其朋友與媽媽就買到、已進場。她說一開頭感失望，「得6,000多張飛，香港又有人想睇，內地又有人想睇，好難搶到張飛㗎嘛。」

不過她說知道能在外等候就覺得開心，5時就來到等候，只為見一面「了卻咗個心願」。她指運動員旅遊巴到達時，「冇認真望Mon，淨係係咁撳。」運動員進場後，她繼續一直等待，表示想等到他們出來再見面，並已帶iPad準時看直播。

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▼8月29日 國家隊訪港代表團中午抵達香港機場▼

