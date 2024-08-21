深化兩地醫療衞生合作　致力建立雙向交流機制

自疫後通關，香港與內地交往日益頻繁，港人北上消費蔚然成風。「星期五下班北上消費玩樂兩晚，星期日晚上返港準備翌日上班」相信已成為不少年輕一族熱衷的「快閃」旅遊模式。除了北上購物、吃喝玩樂外，近年港人北上求醫也成為不少人關心的議題。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫院管理局主席范鴻齡（前排左六）早前率領代表團到訪廣東，與廣東省衞生健康委員會副主任黃飛（前排右六）會面，了解內地醫療最新發展，並探討深化兩地交流合作。

筆者留意到有意見表示，希望本港醫療界能多與大灣區醫療機構加強溝通交流，讓內地醫護有機會學習本港醫療體系運作，了解香港病人求醫習慣及對醫療服務的需求；而本港醫護則可往大灣區交流，多接觸內地不同病症個案，增加經驗，互學互鑑，讓兩地病人均可得益。

廣東一直是香港最重要的合作伙伴，關係密不可分，醫療衞生健康更是粵港合作的其中一個重要範疇。香港與內地及大灣區各城市就像不同的齒輪，既要各自發揮自身優勢，也要與伙伴優勢互補，方能好好發揮嚙合效應，讓各個齒輪互相推動、持續運轉，共同推進兩地醫療水平。

醫管局代表團在廣州期間到訪中山大學附屬第一醫院南沙院區，參觀醫療設施及了解醫院最新發展。

醫管局早於二○二二年九月公布「大灣區醫療人才交流計劃」，在廣東省衞生健康委員會和特區政府醫務衞生局的支持下，順利於同年第四季起陸續開展涵蓋不同專業職系的醫療人才交流計劃。計劃推行轉眼已一年多，第二輪計劃的百多名廣東省醫護數月前亦已來港展開實習交流。

在剛過去的周末（八月十六日至十七日），醫管局主席范鴻齡率領代表團訪問廣東省，期間拜訪了廣東省衞生健康委員會，雙方除了探討深化交流合作外，代表團亦向廣東省衞生健康委員會介紹了「大灣區醫療人才交流計劃」和「環球醫療人才匯聚計劃」最新進展。

代表團此行亦先後到訪中山大學附屬第一醫院（中山一院）南沙院區及香港大學深圳醫院（港大深圳醫院），參觀兩院的醫療設施，了解醫院最新發展。中山一院是內地頂尖的三甲醫院之一，他們有選派優秀的醫護代表參與醫管局的「大灣區醫療人才交流計劃」，兩地的放射師亦在計劃下進行了雙向互訪。

醫管局今年三月與中山一院就加強醫護人員培訓及交流簽署了合作協議。我們會透過合作協議保持緊密合作，務實有序地開展不同的專業交流項目，積極建立人才培養及雙向交流的渠道與機制，以及探討開展臨床科研合作等。

醫管局代表團亦有前往深圳到訪香港大學深圳醫院，雙方舉行座談會，就醫學人才培養及國際化醫院評審認證體系等交換意見。

至於港大深圳醫院，自成立以來已經與我們建立友好關係，並於二○一五年起簽訂合作協議，促進雙方在醫院管理和醫療服務上的合作交流。今次到訪港大深圳醫院，雙方就醫學人才培養及國際化醫院評審認證體系等交換了意見。

未來，兩地醫療衞生代表團互訪與醫療人才交流合作將會更趨頻繁。醫管局會繼續與內地其他不同城市和地區探討長遠建立雙向人才交流機制，務求促進互相學習、合作共贏，建立大灣區醫療體系人才庫，應對不斷增長的醫療服務需求，惠及更多病人。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

