奧運港隊迪士尼巡遊　石偉雄勉勵：無論輸99次都要追第100次成功

巴黎奧運結束後，暑假亦在今日（1日）迎來尾聲。一眾奧運港隊健兒中午頂着33度高溫，到迪士尼出席凱旋慶典巡遊。



出席運動員包括剛於日本贏得公開賽銀牌的羽毛球混雙代表「鄧謝配」（鄧俊文、謝影雪）、三屆體操代表「石仔」石偉雄，以及04年後，首位同時挑戰奧運公路、場地賽的單車選手李思穎。



石仔在分享環時勉勵，「無論你輸99次都好，你都要追求第100次嘅成功。」對於外界關注職業運動員資助，石仔指出，擔任運動員多年，資源在有成績下，一直有增加。



港隊代表今日（1日）到迪士尼出席凱旋巡遊。（盧翊銘攝）

凱旋慶典巡遊隊伍沿美國小鎮大街由街頭走至街尾，分為四架花車。打頭陣的是「鄧謝配」、滑浪風帆選手鄭清然、馬君正；第二架則是女子羽毛球雙打的「雙楊」楊雅婷、楊霈霖、帆船運動員「阿輝」（Akira Sakai）。

隨後便是「石仔」石偉雄、單車代表李思穎；至於最後一架，則是劍擊運動員何瑋桁、泳隊代表歐凱淳、譚凱琳、賽艇運動員趙顯臻。

出席的13位運動員：

石偉雄、鄧俊文、謝影雪、楊霈霖、楊雅婷、李思穎、何瑋桁、阿輝、馬君正、鄭清然、歐鎧淳、譚凱琳、趙顯臻



石偉雄結束巡遊後受訪，他稱未能決定是否退役，但有新消息會向大家公布。（盧翊銘攝）

身帶傷患 石仔指要待醫療報告再決定去向

出戰三屆奧運的的資深體操運動員「石仔」，在典禮期望年輕一代要堅持初心，不要被後來的目標遮蔽當初的熱愛；他又寄語年輕人：「無論你輸99次都好，你都要追求第100次嘅成功。」

他在巡遊結束後受訪時表示，暫未能決定會否繼續生涯，但會在醫療報告後決定；「石仔」又透露即使退役，仍然希望擔任教練陪訓下一代；惟被問到如何看待運動員待遇時，他僅指不方便回答，但透露擔任運動員多年，資源在有成績下，一直有增加。

羽毛球代表謝影雪與體操代表石偉雄上台分享運動員秘訣。（盧翊銘攝）

謝影雪：唔係有希望先堅持，而係有堅持先見到希望

至於羽毛球運動員謝影雪就分享，與鄧俊文的多年拍檔生涯有不少難忘回憶，其中一段是2017年丹麥公開賽決賽，當時一度落後的二人，憑著「追得一分得一分」的心態成功反超。她說：「唔係有希望先堅持，而係有堅持先見到希望！」寄望大家可以一直堅持，才能向目標進發。

賽艇運動員趙顯臻受訪則指，今年有兩個大賽，其中大全運會會是短期內最大目標，希望每個比賽都做好自己，獎牌則次之。（盧翊銘攝）

趙顯臻短期內最大目標戰全運會

賽艇運動員趙顯臻受訪則指，過去兩天與國家隊交流，笑言國家運動員即使有擅長項目，但挑戰賽艇時「有啲手腳唔協調、未適應到」。他又指，曾與國家隊舉重運動員李文文同場分享訓練以外的日常，認為訪港成員都非常開心。

他又說，今年有兩個大賽，其中全運會會是短期內最大目標，希望每個比賽都做好自己，獎牌則次之。

港隊代表今日（1日）到迪士尼出席凱旋巡遊。（盧翊銘攝）

頂著33度的炎夏，不止運動員，連市民、遊客都有特地停留，夾道為運動員歡呼。一家四口入園的譚先生說，未料會看到健兒巡遊，對此感到開心、驚喜，最大印象便是謝影雪、何瑋桁。對於今次選擇暑假最後一天巡遊，譚先生就認為安排尚可，「都唔會（太遲），始終奧運完返嚟都要休息。我覺得係合理嘅時間入面。」

一家四口入園的譚先生說，未料會看到健兒巡遊，對此感到開心、驚喜，最大印象便是謝影雪、何瑋桁。（郭梓謙攝）

巡遊前，園方安排了開幕典禮。（盧翊銘攝）

運動員入場時，由迪士尼人物陪同。（盧翊銘攝）

迪士尼樂園行政總裁莫偉庭致辭時指，今次凱旋慶典是對運動員及其團隊卓越成就的肯定。一眾代表展現了堅毅不屈的香港精神，希望其經歷可啟發年輕一代。他又說，巴黎奧運完結後，殘奧亦緊接而來，剛剛香港亦成功取得一面銀牌，希望大家繼續支持運動員。

迪士尼樂園行政總裁莫偉庭致辭時指，一眾代表展現了堅毅不屈的香港精神。（盧翊銘攝）

文化體育及旅遊局體育專員黃德森則指，代表團再次創造歷史佳績令人振奮；他又提到港隊於殘奧的表現，希望不分傷健，繼續支持香港運動員。

巡遊後，趙顯臻與何瑋桁與一班參與「迪士尼明星運動學堂」的學生交流並分享心得。