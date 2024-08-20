運動員｜鄭泳舜指可探討調高精英丙、成年隊資助 直接商務贊助
撰文：郭梓謙
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巴黎奧運完結後，坊間持續關注體院精英運動員計劃的資助額偏低。民建聯立法會議員鄭泳舜今早（20日）重申，若然社會認為資助額要調整，當局可以探討。
另就民建聯昨日（20日）一項市民運動習慣、以及體育政策意見的問卷調查結果，鄭泳舜再度建議政府仿傚外國推行「電子運動消費劵」買器材、請教練，可視作協助推動運動產業化。
鄭泳舜於港台《千禧節代》表示，相信大部分精英運動員目標都是為港爭光，「當然希望資源可以配足」。就著資助問題，他稱「之前好多人提過唔係人工嚟，係體院資助等佢（運動員）安心訓練。」體院另外已為運動員包食宿。
而昨日政黨提出要主力調整「精英丙」、「成年隊」運動員資助，他認為，若然市民關注要上調金額是值得探討。他補充，最重要是運動員可在公平情況下向上流動，不希望部分運動只停留於「入門級」資助，而現時整體大眾意見重要，如體院可就此調整當然歡迎。
他又重申，政府以外，希望商界可多支持運動員，如現時商務贊助以比賽為主，鮮少直接資助運動員，希望商界主動支持，可為體育產業化貢獻。
電子運動消費劵鼓勵全市運動 推運動產業化
就民建聯昨日發布的市民運動習慣、體育政策意見問卷調查結果，鄭泳舜再度建議政府仿傚外國推行「電子運動消費劵」買器材、請教練，甚至用作購買賽事門票，支持體育賽事。他稱，雖然現時政府財政有困難，但可從推動運動產業化角度思考。
而相關計劃可以青少年、長者作受惠對象，前者可增加其資源學習運動，後者則由於過去長者體育活動不多且較單一。
他又形容，現時體育場館建成滯後，「追落後追得好辛苦」，但建館需要土地、時間且高成本。不如仿傚歐洲、日本、內地設氣膜體育館作臨時用途，以至探討公私營協作，借用學校場地，或閒置用地，解決目前場地不足的問題。鄭泳舜指，以上問題其實環環相扣，若長遠希望運動產業化，就要推動全民參與。
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