玫瑰崗中學停辦｜八成學生約200人轉讀余二　中五、六原班轉校

今日（2日）是開學日，本學年停辦的灣仔玫瑰崗中學，一批學生獲轉讀南區余振強紀念第二中學。原任玫瑰崗學校的蘇副校長亦與學生一同轉校，她表示八成多、共200個學生轉來就讀余二，另外亦有20名老師。余二的李校長指，中五及中六生都盡量維持原班轉校，而初中同學則會兩校學校混合分班，希望融合大家。



原任玫瑰崗副校長的蘇芳美表示，有20個玫瑰崗老師一同轉校。(蘇煒然攝)

校長李德輝表示，全校本來有12班，現在因八成多、即約200個玫瑰崗學生轉校過來，今年增至24班。他補充道，高中學生佔多，中五、六接近全員一同轉校，以及不用改選修科，希望盡量不影響學習，尤其是準備考文憑試的中六生。

20名教師轉校余二 續教原本學生

原任玫瑰崗副校的蘇芳美亦轉來余二，她表示已盡量讓高中同學維持同班，而20名從玫瑰崗一同轉校的老師，包括教主科及選修科的，都會繼續教原本的學生。

至於初中學生，李校長指會混合分班，希望讓兩校學生融合，「大家都係YCK（余振強）學生。」他續指，今早開學禮反應不錯，在介紹老師時，原玫瑰崗學生見相熟老師亦表現開心。

本學年停辦的灣仔玫瑰崗中學，一批學生獲轉讀南區余振強紀念第二中學。(蘇煒然攝)

各社增多1名玫瑰崗學生做社長

助理校長徐芷邦稱，去年11月兩校各學科已開始溝通課程進度，在今年3至5月亦舉辦兩校合作活動，包括排球活動、領袖訓練及到新加坡交流等。她又表示，各社亦增多1名玫瑰崗學生做社長，讓他們來到都有重要位置。

余振中第二中學校長李德輝表示，8成多玫瑰崗學生轉校過來，共約200個。(蘇煒然攝)

增多一名社工 關注學生情緒健康

至於玫瑰崗有不少非華語學生，李校長表示余二本來亦多外籍學生，今年因玫瑰崗同學加入增至約八成。在語文學習上，他指學校一向採取按程度分組上課，課程能對應學生程度。

另外，李德輝表示，學校關注學生情緒健康，有一名駐校教育心理學家外，今年亦增多一名社工；學校亦有師生朋輩計劃，以及動物學會，讓情緒或學習有困難的學生透過餵龜、照顧動物，得到舒緩。李認為學校這些措拖能預防危機，故學校沒用到「三層應急機制」，「當發生事故先做是困難。」

助理校長徐芷邦稱，去年11月兩校各學科老師已就課程進度溝通。(蘇煒然攝)