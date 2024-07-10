玫瑰崗中學停辦｜辦散學派對最後狂歡　學生：唱校歌最大聲嘅一次

玫瑰崗中學完成今個學年後結束停辦，學校昨日起一連兩日，為初中及高中生舉行「散學派對」，舉辦畢業聚餐。中四的殷同學表示，今日學校特別安排學生舞蹈表演，又播放每班的回憶影片，大家趁最後時光狂歡。同級的林同學說，有感大家告別前一起唱校歌特別大聲，「喺呢度讀咗四年，係我聽過大家唱得最大聲的一次，都算係一種宣示。」



散學派對派播每班回憶片、師生表演 學生：幾感動

中四生殷同學形容今日是食「散伙飯」，雖然高中的散學派對每年都有，但他估計校方因最後一年安排了老師和同學表演，每班又製作了回憶片段一起觀賞，幾感動。

殷同學說，同學都趁著最後時刻狂歡，「放肆一下，有什麼想做就做出來。」同級的林同學說，大家臨走前一起唱校歌，特別大聲，「喺呢度讀咗四年，係我聽過大家唱得最大聲的一次，都算係一種宣示。」

他們指班上同學都是如常相處，之前已影很多相，因此沒再特別做什麼：「告別的東西之前都做過好多下，沒必要（再留念）。」

作為小人物，可以有咩感受，我哋感受唔係咁重要。 殷同學

（圖左起）中四的殷同學和林同學結伴離校，手持校方贈送的公仔等記念品。（盧翊銘攝）

唯一選項余二只是後路 會尋找其他學校

校方只提供了去或不去余振強第二中學為選項，殷同學填寫了去，因為老師提醒他們留條後路給自己，「其實都唔係我哋有得揀」，所以會自己再找學校，「有得唔去就唔去。」林同學指身邊大多數同學都採取這個做法，「如果唔係冇書讀」，但大部分同學都住灣仔區，要去薄扶林上學比較遠。

對於要與同學分別，殷同學無奈嘆道：「作為小人物，可以有咩感受，我哋感受唔係咁重要。」至於決定去余振強的同學，林同學指他們都有預先認識下該校學生，希望容易些適應。

上年才來港的崔同學不會去余振強第二中學，但仍在申請學校，未確定去向。（盧翊銘攝）

中三生來港一年 拒讀余二仍在找學校

中三的崔同學去年才來港，她指學校師生都很友善，幫助她融入環境，適應香港，最深刻是聖誕派對。轉校對她而言是再一次新的適應，但因為她不太想就讀余二，故決定自己再找學校，惟她目前仍在申請學校，未有具體去向。

她的朋友也是各有選擇，雖然要分別，她認為「大家都有自己的選擇、未來的方向。」

中四的Carao為到全校能一起轉校感開心，期待結識新朋友。（盧翊銘攝）

高興同學能一起轉校 希望結識新朋友

中四的Carao為到離別感到傷心，他形容今日的舞蹈表演和影片尤其深刻，畫面深印於腦海。他選擇和其他同學一起去余振強第二中學，校方原初安排只有初中生轉去余振強，他高興現在全校能一起轉校。對於入讀新學校，他不覺緊張，因自己喜歡社交，期待結識新朋友。