玫瑰崗中學停辦｜轉校余二學生稱　拒識新朋友　未熟交通的士返校

今日是開學日，本學年停辦的灣仔玫瑰崗中學，一批學生獲轉讀南區余振強紀念第二中學。有就讀中五的玫瑰崗中學舊生表示，本來想轉讀其他學校但不成功，「對自己好失望」，又指目前要跨區上學，因為不熟悉交通，今早乘的士返校。亦有中六學生指，在新校只就讀半年，不打算識新朋友。



本學年停辦的灣仔玫瑰崗中學，一批學生獲轉讀南區余振強紀念第二中學。(蘇煒然攝)

未成功轉校中五生：對自己幾失望

原就讀玫瑰崗中學的中五殷同學表示，「對自己幾失望」，因為未能轉讀其他學校，至八月中都沒有錄取消息。他說不清楚其他同學的狀況，暑假都沒聯絡朋友，不知道有沒有原校同學一起上學及同班。他又表示，最擔心是影響學習，雖然有老師轉到余二任教，但為數不多。

居於天后的他亦指，今早上學時，因為不熟路，在堅尼地城乘的士回校。他說之後會再研可乘坐什麼小巴或巴士到達迎校。他指，仍然希望轉校，會繼續嘗試。

中五殷同學未能成功轉讀其他學校，表示「對自己都幾失望。」（蘇煒然攝）

中六生：大部分原校同學同班 沒打算識新同學

外籍同學Simone就讀中六，她表示尚有半年應考文憑試，相比舊校其他級的同學，逗留時間不長，故已算不大影響。她又稱很多同學、朋友都仍然同班，且還有很多認識的老師來任教，因此不太擔心適應。不過，她表示不打算認識新同學，「會留在自己的圈子裏。」至於路程，她說自己住黃竹坑，現在反而非常近，更加方便。

中六Simone說不少同學繼續同班，不會認識新朋友，會留在自己圈子。（蘇煒然攝）

中五生：喜歡學校氣氛 更多課外活動

住灣仔、中五的Kevin表示，有15個朋友一同轉校，因此不擔心適應，上星期亦參加了學校安排的簡介會。他說雖然新學校較細，但仍然喜歡這裏的氣氛，且有更多課外活動。

他又指，以前只需10分鐘上學，而現在要乘電車及巴士，花20至25分鐘，但他覺得不遠，都在港島。至於穿新校服有什麼感受，他覺得新校服更舒適，「（舊校的）褲子很緊。」