海皇粥店灣仔分店涉欠租 　業主入稟追討81萬元兼要求交吉舖位

本地餐飲品牌「海皇粥店」位於灣仔莊士敦道的分店，被指自今年4月起拖欠租金。業主上周五（30日）入稟高等法院，要求海皇交吉舖位，並追討租金等連同利息約81.3萬元，另追討違約賠償。



原告為Dragon Venture Enterprises Limited（源達置業有限公司），被告為Ocean Empire International Limited（海皇國際有限公司）。

原告指被告自本年4月起 拖欠租金及管理費等

入稟狀指，原告和被告在2023年8月22日簽訂租約，原告將涉案灣仔莊士敦道151-155號東方大廈地下的舖位租予被告，首年月租為24.5萬元，次年月租則為27萬元，被告另需支付78.2萬元按金。

入稟狀續指，被告自今年4月22日開始拖欠租金及管理費等。原告多番追討後不果，單方面終止租約及沒收按金，現入稟要求海皇交吉舖位，追討租金等連同利息約81.3萬元，以及違約賠償。

案件編號：HCA1747/2024