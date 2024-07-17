鄧成波父子租用旺角物業被指欠租525萬　業主入稟要求交吉

已故「舖王」鄧成波之子鄧耀昇，被指於2019年起透過公司租用旺角亞皆老街31號整幢物業作商業用途，但今年2月起欠交3個月租金及管理費等，涉款約525萬。業主其後發信指鄧違約，要求公司交吉大廈，但鄧未有遵從。業主昨（17日）入稟高等法院，向鄧及其公司欠款連利息，並要求法庭下令交吉整幢大廈。



原告為利盛發展有限公司，被告為嘉福（香港）有限公司及鄧耀昇。

已故「舖王」鄧成波。

鄧耀昇從父親「舖王」鄧成波手上接手集團。（鄧倩螢攝）

首5年月租105萬之後為121萬

入稟狀指，嘉福於2019年5月22日起，與利盛下10年租約，租用位於旺角亞皆老街31號整幢工商大廈，首5年月租為105萬元，後5年月租則為121萬元；嘉福另需支付差餉地租及管理費等雜費，而鄧則是嘉福的擔保人。

欠今年2至5月租金及多月的管理和地租等

入稟狀續指，嘉福欠交今年2月至5月的租金、今年1月至5月間的管理費、去年4月至今年6月的差餉地租等費用，涉款逾525萬。利盛今年5月去信要求終止租約，並要嘉福交吉整幢大廈，惟嘉福未有遵從，故此利盛入稟高等法院，要求鄧連本帶利歸還欠款及交吉大廈。

案件編號：HCA1402/2024