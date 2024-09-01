巴黎殘奧跆拳道女將奪難民隊史上首牌　望啟發阿富汗女性戰鬥到底

每位能夠參加殘奧的運動員，已經非常不容易，一班來自難民隊的選手，備戰情況更加是難以想像。來自阿富汗的跆拳道女將古達達迪（Zakia Khudadadi），在女子47公斤級賽事獲得銅牌，為難民隊史上第一面殘奧獎牌，她希望能夠為所有阿富汗和同為難民的女性帶來啟發，繼續生存下去，跟塔利班戰鬥到底。



來自阿富汗的跆拳道女將古達達迪（Zakia Khudadadi），在女子47公斤級賽事獲得銅牌，為難民隊史上第一面殘奧獎牌。（Getty Images）

3年前東京殘奧因塔利班上場被迫退賽

難民隊運動員自2016年起踏上奧運及殘奧舞台，之前兩屆奧運都未獲獎牌，到今屆巴黎奧運靠拳擊女將妮甘巴（Cindy Ngamba）首奪獎牌；殘奧的情況也是一樣，古達達迪為今屆8位難民隊運動員之一，她在女子47公斤級賽事獲得銅牌，創下歷史一頁。

天生一臂肌肉萎縮的古達達迪，參加殘奧的最難一步，不是上場比賽，而是出戰賽事本身。3年前她原本有望成為自2004年以來首位代表阿富汗出戰殘奧的女子運動員，她縱在塔利班掌權前數天成功逃出喀布爾，但就算人已抵達東京，仍因塔利班上台而被迫退賽。

古達達迪篤定奪牌後十分興奮。（Getty Images）

望啟發阿富汗女性戰鬥到底

塔利班政府執政後，阿富汗女性權益被嚴重剝削，女子運動員被禁止參賽為其中之一。25歲的古達達迪獲法國政治庇護，今屆代表難民隊終能出賽，目前在法國受訓，因此在巴黎大皇宮比賽時如有主場之利，當古達達迪的銅牌戰對手退賽、篤定獲得獎牌時，古達達迪興奮地飛撲到教練妮亞莉懷中。

兩師徒的興奮，全因二人都知道這面獎牌多麼困難，古達達迪賽後受訪時稱：「今時今日，在我的國家阿富汗，所有女性和女孩子的生活都不容易，因為有塔利班。所有女性一切都完了，或許這面獎牌，能啟發所有女性繼續生存，繼續跟塔利班戰鬥下去。」

古達達迪興奮地飛撲到教練妮亞莉懷中。（Getty Images）

將獎牌獻給全世界 冀阿富汗獲和平、平等與自由

她以流利法語表示，「這面獎牌對我個人而言非常美好，但同時是為所有在阿富汗的女性以及全部難民而拿，我們不會放棄我國家的平等和自由」，並表示，「我希望將這面獎牌送給全世界，希望他朝有天我的國家會有自由，給全世界，給所有女孩，給所有女性，給世上所有難民。」

古達達迪直言在阿富汗的訓練不太專業也有很多問題，「在法國一切也很完美，尤其是我的教練，對我來說她是世上最好的教練。」她的教練妮亞莉（Haby Niare）大有來頭，為2016里約奧運女子跆拳道67公斤級銀牌得主。

古達達迪在妮亞莉指導下，將潛力完全發揮，去年在歐洲錦標賽獲得K44級別47公斤級金牌，經過3年來的努力，初踏殘奧舞台並獲得銅牌，她說是夢想成真，並已在期待4年後代表法國參加洛杉磯殘奧，更以金牌為目標。

古達達迪將獎牌獻給全世界，冀阿富汗獲和平、平等與自由。（Getty Images）