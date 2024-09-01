巴黎殘奧輪椅羽毛球WH2級別男單四強，世界排名第二的陳浩源大戰世界排名第四的韓國球手于秀榮，雙方實力相近，戰況勢均力敵。

39歲的陳浩源面對21歲的對手，憑經驗與耐性一再在關鍵時刻佔優，局數2：0擊敗對手，如願以殘奧決賽為退役前生涯最後一戰，力爭金牌。



巴黎殘奧︱陳浩源激戰挫韓國選手于秀榮，生涯最後一戰坐銀望金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

39歲陳浩源 VS 21歲于秀榮四強激戰

第一局雙方得分梅花間竹，首個技術暫停陳浩源11：10領先，但于秀榮一度領前17：15，陳浩源咬緊牙關追平；局尾戰況再次峰迴路轉，一記底線球裁判判出界，而殘奧是沒有視像助理裁判或鷹眼的，陳浩源一度落後18：20。

劣勢中他沉着應戰，耐心靜待對手犯錯，成功連追3分、以21：20反超前，于秀榮一度追平，陳浩源仍連拿兩分以23：21先取首局。

巴黎殘奧︱陳浩源憑經驗與耐性一再在關鍵時刻佔優。（中國香港殘疾人奧委會提供）

「希望做一個講得出做得到嘅運動員」

第一局雙方爭持甚多，于秀榮體能似乎有點跟不上，手部一度需要接受治理和按摩，次局陳浩源愈打愈順，以21：10輕取對手，首闖金牌戰。

3年前東京殘奧，以金牌為目標的陳浩源只獲銅牌，他堅持再戰，再為獎牌而來，今屆「以改變獎牌顏色為目標」，陳浩源賽後接受電視台訪問時稱，「希望做一個講得出做得到嘅運動員」，他很開心真的做到了。

巴黎殘奧︱陳浩源笑稱，「估唔到一個39歲嘅運動員能夠打爆一個21歲運動員隻手」。（中國香港殘疾人奧委會提供）

信守與梶原大輝的約定

面對年輕18年的對手，賽前大家難免擔心陳浩源的體能，他笑稱，「估唔到一個39歲嘅運動員能夠打爆一個21歲運動員隻手」（註：那純粹是令對手的手部戰至乏力的意思），他以表現證明，自己的實力、體能和狀態，不過決賽他要面對世界排名第一的日本強敵梶原大輝。

陳浩源笑稱，「今屆賽事前，梶原大輝說希望在我最後一戰，在決賽相遇」，雙方果然信守承諾，22歲的梶原大輝是輪椅羽毛球界天才球手，近年贏盡各項大賽冠軍，也是東京殘奧金牌得主，陳浩源表示今晚會好好休息，在決賽全力應戰，「希望最後一場國際比賽，畀大家睇到香港有一個好好嘅輪椅羽毛球手。」