巴黎殘奧︱硬地滾球3港將分途入決賽　張沅何宛淇龍子健坐銀望金

巴黎殘奧港隊在強項硬地滾球先於個人賽強勢出擊，三位港將張沅、何宛淇，龍子健晚上7時10分在四強戰分途出擊，全數擊敗對手殺入決賽，提早為港隊鎖定三面獎牌，而且全數坐銀望金。



巴黎殘奧︱硬地滾球港將張沅晉身女子BC4級金牌戰。（中國香港殘疾人奧委會提供）

張沅強勢闖決賽 金牌戰對手為初賽手下敗將

港隊陣中擁有多位硬地滾球世界排名前列的名將，可惜梁育榮在男子BC4級個人賽8強止步，世界排名第二的楊曉林則在BC2級女子個人賽8強已遇上2022年世界冠軍、英國球手Claire Taggart，二人強強對戰下楊曉林以2：3惜敗出局。

BC4級女子個人賽世界排名前列的張沅，愈戰愈勇，先在8強4：1擊敗巴西的Laissa Polyana Teixeira，繼而在準決賽面對馬來西亞的Noor Askuzaimey Mat Salim，更以一場7：0大勝殺入金牌戰，坐銀望金。賽後她表示這場4強戰是她今屆暫時發揮最好一仗。

張沅的決賽對手是中國隊的林細妹，二人早前已曾在分組賽相遇，當時她一度以0：2落後，不過之後以6：2反勝對方。

巴黎殘奧︱硬地滾球港將龍子健勇闖BC1級男子個人賽決賽。（中國香港殘疾人奧委會提供）

龍子健連場激戰險勝 力爭金牌

BC1級男子個人賽港將龍子健的關鍵一戰，是8強面對泰國頂級球手Witsanu Huadpradit。他在梁育榮、張沅、何宛淇等一眾隊友到場打氣下，與對手合演一場精彩激戰，終以5：3獲勝晉身準決賽，獲勝一刻他激動得握拳大叫。

4強戰龍子健再遇激戰，與印尼球手Muhamad Syafa也是勢均力敵，他以4：3勇挫對手殺入決賽，將與韓國選手Jung Sung Joon爭奪金牌。

巴黎殘奧︱硬地滾球港將何宛淇在女子BC3級別坐銀望金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

何宛淇三戰殘奧終踏頒獎台

30歲的何宛淇，連續兩屆殘奧與獎牌擦身而過，目前在女子BC3級別世界排名第二，今屆殘奧將會首次踏上頒獎台。

她在個人賽8強以3：2擊敗泰國球手Ladamanee KLA-HAN，準決賽再以4：1擊敗韓國球手Kang Sunhee，不過她在決賽須面對澳洲強敵Jamieson Leeson。21歲的Jamieson Leeson兩年前在世錦賽個人賽獲銀牌，男女混合雙人賽獲金牌。

硬地滾球港將爭金日程：

9月2日（周一）

下午5時40分：

龍子健 — 男子BC1級別決賽



晚上7時25分：

張沅 — 女子BC4級別決賽



9月3日（周二）

凌晨0時30分

何宛淇 — 女子BC3級別決賽

