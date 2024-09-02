巴黎殘奧｜14歲吳卓恩百米蛙泳摘銅 李家超：首次出戰便創佳績
撰文：蕭通
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巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌，並超越蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。行政長官李家超向吳卓恩及其教練致以衷心祝賀。
李家超稱，吳卓恩為港隊出戰殘奧歷來年紀最小的運動員，她在比賽中展現了精湛泳術和堅毅鬥志，首次出戰殘奧會便創造佳績，勇奪銅牌，他和全港市民都為她的出色表現感到驕傲。
吳卓恩近年表現優異，於杭州亞殘運女子S6級100米背泳奪得銅牌，去年更於世界殘疾人游泳世界錦標賽的女子SB6級100米蛙泳賽事奪得銀牌。
葉劉淑儀：年紀輕輕 毅力非凡
行會非官守議員亦致賀，並祝願港隊繼續在其他項目全力以赴，再創佳績。行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，吳卓恩年紀輕輕，毅力非凡，憑着超卓技術，首次出戰殘奧會便一鳴驚人，為香港勇奪銅牌，成績令人鼓舞。
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