英國倫敦返港航班現機件問題　乘客停機坪等5小時　國泰致歉

國泰航空英國倫敦飛返香港的CX250航班，原定當地時間周三（21日）晚上6時許起飛，但因機件問題，乘客在停機坪上等候5小時候未起飛，最終安排乘客離開客機。



國泰回覆就事件道歉，因機件問題而延誤，檢查工作期間有為乘客提供膳食，已安排所有乘客乘搭其他航班前往目的地，並安排有需要的乘客入住酒店，原本CX250航班的航機，將在維修完成後不載客返港。



國泰航空CX250航班因機件問題未能起飛。(資料圖片)

國泰倫敦希斯路機場飛返香港的波音777客機，航班編號為CX250，原定當地時間周三（21日）晚6時20分起飛，料今日（22日）下午2時許到港，但一直未有起飛。乘客在停機坪上等候約5小時，至晚上11時才安排乘客離開。

國泰回覆指，相關航班因機件問題而有所延誤，期間一直不時為乘客提供航班的最新狀況，並為乘客提供適切協助，在進行檢查工作期間，亦為他們提供膳食。

國泰稱已安排所有乘客乘搭其他航班前往目的地，並安排有需要的乘客入住酒店，CX250航班的航機將在維修完成後不載客返港。

國泰表示，所有決定均以安全為首要考慮，並就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。