警司陸振中涉非禮女警　辯方指被告只在殘廁外等　更獲讚是好男人

警司陸振中涉3度在殘廁內迫一名女下屬口交，又在另一次飯局後危駕，及襲擊數名同袍案續審，辯方今(23日)繼續向女事主X道出辯方案情，強調被告當日並無非禮事主X，他當日確曾三次陪X到殘廁，但被告只在廁所門外等，沒有入內侵犯她。X離開廁所時，更感謝被告等候良久，讚被告是好男人，又說：「如果早啲識你就好。」被告後來確有開車接載X上下班，X曾對被告說：「你真係好過我男朋友好多.....你做我男朋友就好啦。」但被告從沒有向X示愛。X一概否認。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮女下屬，反指女事主曾讚他是好男人。(朱棨新攝)

辯方指，非禮事件當晚的聯和墟熟食中心飯局，並非被告發起，而是由事主X提出。（資料圖片）

飯局由X發起 被告無要求杯杯清

辯方今盤問X時，就非禮事件道出其案情。辯方指，2022年6月的飯局非由被告提議，而是由X發起，以歡送即將調職的總督察黃燦熊。在飯局中，被告沒有要求任何人「杯杯清」。X其後因身體不適，想到廁所嘔吐，被告陪她往廁所，但被告沒有進入，只在門外等候。X離開殘廁時稱未能嘔吐，但感謝被告等候，讚被告是好男人，又說：「如果早啲識你，就好。」被告指X已有男朋友，X卻說：「我男朋友邊有你咁好。」然後兩人返回座位。

X第三次回程時從後環抱被告

X之後兩次到殘廁，都是由被告陪同，被告同樣沒有進入廁所。在第二次回程途中，X再次稱讚被告並稱受感動。X在第三次回程途中，更用雙手挽被告的手臂，和從後環抱被告，又感謝被告等候良久。辯方強調，被告從沒有非禮X。

X染新冠向被告稱怕測試劑不獲認可

辯方繼指，X稍後感染新冠肺炎，向被告表示擔心使用的測試劑不獲警方認可，被告因此登門送上防疫物資。X於同年7月康復，被告提出可接載X上班。同日下班時，X問被告可否接載她，被告答允。在途中，X向被告稱：「你真係好過我男朋友好多，我病左，佢都無點樣關心我，你做我男朋友就好啦。」辯方指，被告從沒有向X示愛，X也沒有向被告表示要保持距離。

被告駕車經新娘潭為視察單車賽路線

被告翌日同樣按X要求，開車接她下班，但因大埔7月底舉行新娘潭公路單車賽，他希望開車時前往視察路線，X同意。車程上，X講及工作上的壓力，以及與家人相處的不快。當被告開車至龍尾沙灘時，便安慰X。兩人由沙灘返回車廂後，X表示有意報讀標準偵緝訓練課程，望被告替她寫推薦信。惟被告拒絕，並解釋X要完成開放沙頭角邊境禁區計劃，至少要留在沙頭角分區多一、兩年。

X稱要買小米手機叫被告代購

就X稱獲被告送贈小米電話，辯方指被告知悉X有一個WhatsApp帳戶屬商業帳戶，擔心有洩露資料的風險，X自稱是「科技白痴」，被告便示範其「一機兩號」手機。X表示會接納被告建議，購買小米手機，但未有時間買，被告便代為購入。

X對辯方案情一概否認。

案件編號：DCCC 137/2023