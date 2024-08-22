警司陸振中涉非禮下屬　警署86人疑遲到早退　X被指求被告改門檻

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，辯方律師今午(22日)盤問女事主X時，揭示更多沙頭角警署涉有警員違規的事件，並引述一份中途報告指，懷疑涉遲到早退等違規事件的警員有86人，報告亦指X有監督責任，X即回應稱他未有因此受處分，又稱不知道因此受查。辯方續指，X曾向被告提議提高遲到早退的門檻至15分鐘，X否認說法。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮女下屬X。(朱棨新攝)

沙頭角警署。（CATT'S BLOG授權使用）

指揮官收鬼信指同僚遲到早退

辯方盤問X時，問及一份由她撰寫、日期為2022年3月14日的調查報告。她解釋，時任沙頭角指揮官收到「鬼信」，即沒有署名的投訴信，內容提及有同僚遲到早退，指揮官著她翻看閉路電視片段，以核對他們的上下班時間。被問及其調查，是否與沙頭角警署警員違規事件有關，X回應指未能回答，又指不知道事態發展。

報告指有86名警員涉違規

辯方繼而問及另一份報告內容，內容提及懷疑違規的警員有86人，涉及遲到的時間分3類，包括10分鐘以下、10至15分鐘，以及15分鐘。另外，58人因閉路電視片段質素欠佳，未能確定其身份。該報告亦指，X有相關監督責任。辯方問她是否知悉，在報告中被列為調查的對象，X回應指不知悉。被問及有否收到上級訊息，要加強監督下屬遲到早退的情況，X則表示沒有印象，但強調未有因事件受到處分。

X提議被告調高遲到早退門檻至15分鐘

辯方另指，X曾經在7月15日的晚宴中，向被告提議調高遲到早退的門檻至15分鐘。X否認。辯方問及有警員涉邀請朋友在禁區內划獨木舟事件，她稱未有所聞，但指一名曾經駐守沙頭角的督察，曾把獨木舟放在警署，被告發現後要求該督察取回，X遂聯絡該督察。

周姓警長放長假322天

此外，辯方早上盤問時指，為避免違規警員供出事件，被調查的一名周姓警長被安排放長假，直至退休，讓他們不用落口供。辯方下午指，該周姓警長於2022年7月至2023年5月，共放假322天。X稱不肯定該時期周是否其下屬。

案件編號：DCCC 137/2023