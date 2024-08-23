警司陸振中涉襲擊下屬　辯方指X怕遭舉報阻上車　遭被告斥：躝開

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及在另一場合危駕並襲擊同袍案續審，辯方今（23日）在區域法院就危駕及襲擊的事，向事主X提出辯方案情，辯方指當晚晚宴，事主X再就沙頭角警員涉違規事件向被告求情，遭被告斥她知法犯法，被告更聲言要舉報。被告之後到停車場取車，X叫被告當無聽過，又和兩名督察阻止被告上車，三人因而與被告曾發生拉扯，被告警告各人說：「你地同我即刻扯，躝開，否則後果自負，你地成班痴哂，咁樣對我，再係咁，我就唔會放過你哋。」X否認辯方說法。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中。(朱棨新攝)

辯方指被告拒為X等人化解違規事件

就襲擊和危駕事件，辯方指於2022年7月15日晚宴，期間X向被告透露沙頭角警員涉違規事件，X、督察蔡文浩和賴文顯則涉包庇，惟被告拒承諾幫忙化解。

被告稱要回警署舉報3人

辯方指，X和被告離開酒家後，她向被告求情，望被告當作沒有聽過此事。被告稱身體不適要返回警署食藥，著X不要纏住他。此時，蔡文浩出現，他和X試圖拉著被告，不讓被告到停車場，又問被告為何要返警署，被告稱要到警署舉報他們。他們強調在違規事件中參與度低，只屬旁觀者，望被告不要舉報。

辯方指X曾說：唔好咁絕情

兩人纏著被告期間，X請求被告：「唔好咁絕情。」因相信被告才把違規事件告知他，X又說：「你唔想睇住我地幾個年輕人前途盡毀。」被告反斥X知法犯法，他掙脫X的拉址時令她倒地。

被告的手亦遭X抓傷

兩名警署警長、督察賴文顯先後到場，X和蔡亦未有阻止被告離開。被告到牽晴間停車場一樓，登上泊在該處的七人車，X和兩名督察嘗試拉被告下車，又叫：「唔好走住，傾好先。」蔡伸手入車內圖拔走車匙 ; X則抓傷被告的右手。

X曾在被告車內嘔吐

X其後登車，並在車內嘔吐。被告繼而開車，至一段短距離後停車，X也下車。被告再開車，X和兩名督察再追上前，並和被告拉扯。期間，被告警告各人：「你地同我即刻扯，躝開，否則後果自負，你地成班痴哂，咁樣對我，再係咁，我就唔會放過你哋。」

X在車上再向被告道歉

三人回復平靜後，被告稱會考慮他們的話，容後再議。之後被告再開車，接載X和賴到停車場地下閘口。賴先下車，X一度留在車內，請求被告不要回警署，又向被告道歉。辯方指被告從沒有襲擊X。X否認全部說法。

案件編號：DCCC 137/2023