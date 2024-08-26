警司陸振中涉非禮下屬　前男友指X婚前不作性行為　兩人無性接觸

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，案件今（26日）在區域法院續審。事主X的前男友作供，他是X案發時的男朋友，他指X案發當晚晚飯後曾向他透露，遭被告非禮。他又指，兩人剛開始拍拖時，X已表明要結婚後才發生性行為。故他們拍拖多年都未曾有性接觸，他亦沒有見過X祼體。他與X後來就X要否辭職意見不和，最後分手。



另一名男督察供稱，X在事發後不久曾向他提及遭上司非禮，他聽後感驚訝，但X叫他不要告訴別人，該男督察後來成了X的男友。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中否認曾非禮及襲擊其下屬。(朱棨新攝)

案發時男友稱X曾帶醉稱遭被告非禮

X案發時的孫姓男友作供指，X於2022年6月22日和同事吃晚飯。孫當晚三次致電X，X於第三次才接聽。當時X說話含糊，督察蔡文浩接過電話，指X飲醉，他會開車送X離開。蔡和孫相約在粉嶺的巴士站等。蔡之後載X到巴士站，當時X有醉意，並向孫稱遭被告在殘廁內強吻和摸胸，又說：「仲迫我(X)含。」孫問X被告有否射精，X回應沒有。

指X說時感委屈並眼泛淚光

孫形容，X當時感委屈，眼泛淚光但未有哭泣。X又透露被告當時要她「杯杯清」，她飲了5至6杯酒，不勝酒力。

孫又稱，他與X剛開始拍拖時，X已便表明要結婚後才發生性行為。他們拍拖多年，未曾有性接觸，他也沒有見過X的祼體。非禮事件後，他們對X應否辭職意見不同，最終分手。

另一男督察稱曾聽X提及遭非禮的事

陸姓男督察則稱，他在一個訓練課程認識X。陸於2022年6月23日早上收到X的電話，X稱遭上司非禮，又透露前一晚晚飯期間飲了5至6杯酒，之後伏在枱面，上司3次帶她到廁所，。期間遭上司強吻及隔衣摸胸，X又稱她的頭被按到被告下體。陸聽罷感驚訝，並和X分析事件。但X叮囑陸不要把事件告知他人，她當時亦未有報警。

陸其後和X拍拖，他稱和X相處時舒服。他知悉非禮事件後想保護X，亦擔心X再遭非禮。

案件編號：DCCC 137/2023