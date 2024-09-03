港大生涉非禮組媽　官斥被告性觀念扭曲未尊重事主　判囚8周

港大生涉在其「組媽」搬離宿舍前，用下體頂向「組媽」，又自稱「好大抽」，叫「組媽」為他「解決」，更露出下體，因而被控兩項非禮罪。他早前經審訊後被裁定兩罪成，案件今（3日）在屯門法院判刑。暫委裁判官鄧子楷斥責，被告性觀念扭曲且自制力差，又以受酒精影響為犯案藉口，一方面稱對事主X有好感，但另一方面卻未有尊重X，終判其囚8星期。



被告潘啟堯，22歲，被裁定兩項非禮罪成，指他於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內，兩度非禮女子X。

被告潘啟堯遭判囚8星期。（資料圖片）

報告指被告性觀念扭曲 難以自制性慾

暫委裁判官鄧子楷引述報告指，感化官指被告會面時表現有禮合作，並透露自己性慾旺盛，每天都要自慰。被告又稱，他案發時因誤信流言以為事主X私生活混亂，又認為X對自己有好感，現時對此感到後悔。

報告另指，被告的性觀念扭曲，並難以控制自己的性慾，更低估了事件對X造成的傷害。鄧官又批評，被告以受酒精影響為犯案藉口，一方面稱對X有好感，但另一方面卻未有尊重X。

被告有預謀犯案 判刑須具阻嚇性

鄧官續指，兩罪發生在同一天，被告首次犯案後，重返房間干犯第二項控罪，可見被告當時是有一定預謀犯案。鄧官又指本案情節非屬最嚴重，但仍有一定嚴重性，法庭須判阻嚇性刑罰。

針對首罪，鄧官指被告以下體頂向X的臀部，兩人雖是隔著衣物有肢體接觸，但臀部屬X的敏感私密部位；至於次罪，被告在X面前露出勃起的陽具，更著X幫他「解決」。鄧官指雖然兩者沒有直接接觸，但被告向X提出不受歡迎的要求，令X感到害怕，終就兩罪判其囚8星期。

案件編號：ESCC2419/2023