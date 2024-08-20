港大生涉宿舍非禮組媽　自稱「大抽」叫女方解決　罪成還柙候判

港大生涉在其「組媽」搬離宿舍前，涉用下體頂向「組媽」，又自稱「好大抽」，叫「組媽」為他「解決」，更拿出下體，因而被控兩項非禮罪。案件早前經過審訊，並辯稱當日想看與「組媽」是否有機會發展，又否認曾拿出下體。案件今(20日)在東區法院裁決，裁判官鄧子楷認為被告自辯時多次改變說法，認為其證供並不可信，裁定他兩罪成，把被告還押至9月3日，在屯門法院判刑，期間索取被告的社會服務令及感化等報告。



被告潘啟堯，22歲，被裁定兩項非禮罪成，指他於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂房間內，兩度非禮女子X。

被告潘啟堯被裁定兩項非禮罪成。（資料圖片）

被告及事主均是香港大學學生。 (資料圖片)

被告曾用下體頂事主X臀部

女事主X早前供稱，她在2021年8月的迎新活動中認識被告，她是被告的「組媽」。她在同年底要搬出宿舍，離開前夕在宿舍內開歡送派對，被告亦有出席。大部份人玩至早上已各自離開，她在房間執拾時，被告問她是否要幫忙，她稱不要，但覺有硬物頂其「臀」部數次，她意識到是被告的下體便即退後，並叫一名宿友與被告一同離開。

折返自稱大抽兼拿出下體

不久後，被告以取水杯為由折返，又向X說「好大抽」，叫X幫他解決先，X即怒斥：「你當我係咩？」她指被告從短褲拿出下體。X指被告下體有反應，即叫被告離開。X同年4月與宿友聚會上再見被告，仍覺「唔舒服」才報警。

辯稱想做X的男朋友

被告自辯時稱，她認識X後覺對方幾特別，對她有好感，想成為她的男朋友。當日派對後，他見X在收拾行李，便提出幫忙希望獲對方注意，兩人當時距離很近，他用下體震了X一下，他覺X沒有不情願表現，便重複動，但無摩擦，X才說：「咪搞啦。」他認為或時間不合適，仍站在X旁並保持一個手掌距離。

否認曾拿出下體

被告後來與另一宿友一同離開，他仍想知與X是否有機會發展，便藉詞拿水杯折反，承認曾說「好大抽」等話，他見X表現憤怒並致電男友，便拿水杯離開，期間沒有展示下體，又稱覺得X對身體接觸的容納程度較高。

案件編號：ESCC 2419/2023