國泰A350引擎故障｜傳燃油噴嘴出問題　學者：責任誰屬仍待確定

國泰航空旗下一架空中巴士A350客機，部分引擎零部件故障，屬全球首例。國泰檢查同型號客機，發現15部有相同問題，由於要等候更換零件，國泰今明兩日逾40班機要取消，料周六所有受影響航機才可復運。路透社引述知情人士稱，事件涉及燃油噴嘴（fuel nozzle）問題，但此說法尚未獲證實。



有本港學者表示，燃油噴嘴主要用於霧化燃油，以提升燃燒效能，又指該部件在長時間使用後，或會有老化問題，令燃燒效能不足，但強調責任誰屬仍有待進一步資料才可確定。



圖為2018年5月3日，國泰首架A350-1000於空中巴士（Airbus）總部所在的法國圖盧茲（Toulouse）進行試飛。（國泰航空網站圖片）

燃油噴嘴主要用於霧化燃油 若老化燃燒效能較差

香港專業教育學院（青衣）工程系講師吳禮基向《香港01》表示，燃油噴嘴主要用於霧化燃油，提升燃油的燃燒效能，從而產生足夠氣壓，推動飛機。

吳禮基指，一般來說，燃油噴嘴在經過長時間使用後，會有老化的情況，令「（燃油）燃燒效能冇咁好」，但強調，現時未確實引擎零部件如何故障，仍有待查證。

被問到燃油噴嘴故障是否罕見，他認為燃油噴嘴通常涉及的都是效能問題，相信機師一般都是根據有關數據及安全系數，決定是否回航。

他又認為，國泰在事件發生至今，已完成48架A350的檢查程序，已算很快。至於故障屬於保養還是飛機本身設計問題，仍要待進一步資料才可確定。

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路透社較早前報道引述知情人士指，指事件涉及燃油噴嘴（fuel nozzle），又援述專家指，此類問題罕見，但除非存在更深層的缺陷，否則一般比渦輪葉片等主要引擎零部件故障，引起的關注較低。

國泰昨晚在聲明中強調，一直有遵守引擎製造商所有維修規定，並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全。