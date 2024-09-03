國泰A350引擎故障｜專家指飛機設計出事機率低　達10的負9次方

國泰航空一班A350航機引擎零件故障，屬全球首宗。國泰旗下48架A350中，發現有部份引擎零件故障，需停飛數天維修。據路透社消息，事故零件料涉及燃油噴嘴。



香港工程師學會航空分部副主席詹永年今日（3日）表示，飛機設計具系統安全評估，出現事故的機會率要達到「10的負9次方」，機會率非常小。



詹永年在商台《在晴朗的一天出發》表示，暫未了解涉事引擎零件，按現行機制，當發動機響起警號，機師須回航做飛機排故，向民航處、生產商、引擎製造商等作出通報，國泰需要調查是個別客機還是整個批次問題，現時國泰正等待更換零件，由於尚未運到港，故需要暫時停飛。

國泰也曾在其網站發布文章，提到2018年6月接收首架A350-1000客機。（國泰航空網站）

他又指，飛機設計具系統安全評估，如影響飛行安全，甚至飛機下墮，出現事故的機會率要達到「10的負9次方」，即非常小的機會率。他續指，過去本港1997年曾有A330發動機出問題，近年737 MAX亦有事故，但他強調，飛機設計有既定規定，運行時亦有不同機制，市民毋須擔心。