開心購物節2024｜首屆清真煮食大賽限營多食材　前藝人成清真廚神

香港零售管理協會舉辦的第二屆「香港開心購物節」已結束，協會在上周五（8月30日）舉行首屆「香港清真創意煮食大賽」，參賽者被規定選用由營多提供、並符合清真食材要求的東南亞醬料，在限時30分鐘內煮出清真菜式。評審團由印尼及馬來西亞駐港總領事等人組成，最終周文淇奪得「最具創意大獎」，成為首屆「清真廚神」，得獎菜式為芒果鴨胸米粉盞，並可獲8,000元現金獎。



翻查資料，原來勝出的周文淇在轉行成廚師前，曾是一名藝人，曾參演TVB無綫電視1994年劇集《阿Sir早晨》，在劇中擔任黎明的弟弟，同劇還有古天樂、宣萱、羅家英、李龍基，以及已離世的黃霑和羅文等。他奪獎後在FB發帖文說：「半途出家真心唔知可以行到幾遠。感恩沿途都遇到好多支持同鼓勵，我會繼續努力，因為仲未儲夠錢退休！」



首屆「香港清真創意煮食大賽」共有7隊入圍隊伍。（香港零售管理協會提供圖片）

辦首屆清真煮食大賽配合政府推廣穆斯林市場

首屆香港清真創意煮食大賽於上周五舉行，亦是今屆香港購物節的壓軸節目。比賽以清真美食為主題，響應政府近年積極在穆斯林市場推廣香港旅遊，並期望透過推動清真飲食文化，營造清真友善的旅遊體驗。

參賽者包括廣州非遺傳承人 限時30分鐘煮出清真菜式

比賽共有7隊入圍隊伍，每兩人組成一隊，部份是飲食家族的專業廚師，或是擁有多年煮食經驗的烹飪愛好者，亦有來自廣州的西關水菱角製作技藝市級非遺傳承人。他們各自需選用營多提供並符合清真食材要求的東南亞醬料，在限時30分鐘內煮出清真菜式。

鄧允琳憑東南亞風味封門柳獲評審口味大獎

專業評審團根據創作菜式的味道、口感、外觀和創意，選出「清真廚神」。最終周文淇憑芒果鴨胸米粉盞奪得「最具創意大獎」，獲8,000元現金獎；而鄧允琳憑東南亞風味封門柳配蒜香辣醬奪得「評審口味大獎」，獲5,000元現金獎。至於其餘參賽隊伍亦頒發「優秀廚藝獎」，獲500元現金獎。

周文淇（中）在轉行成廚師前，曾出演無線經典劇集《阿Sir早晨》，在劇中的角色為黎明（左一）的弟弟，右為資深藝人李影。（資料圖片）

周文淇︰半途出家真心唔知可以行到幾遠

翻查資料，原來勝出的周文淇在轉行成廚師前，曾是一名藝人，例如出演無線經典劇集《阿Sir早晨》，在劇中的角色為黃霑的兒子、羅家英的外甥及黎明的弟弟。

周文淇在社交平台透露，比賽前一晚仍在構思菜式，翌日7時15分便起床出發參賽，感恩最終能夠獲獎。他說︰「半途出家真心唔知可以行到幾遠。感恩沿途都遇到好多支持同鼓勵，我會繼續努力，因為仲未儲夠錢退休！」

+ 2

此外，營多為響應購物節，已在7月至8月為市民送上逾9萬包免費即溶咖啡粉。其專門店亦提供各款符合清真認證的東南亞食品，以供顧客選購。

印尼及馬來西亞駐港總領事擔任評判

專業評審團包括印尼駐港總領事Yul Edison、印尼駐港領事 （貿易）Ayu Wulan Sagita、馬來西亞駐港總領事Muzambli Markam、馬來西亞駐領事兼商務專員Yazrin Syakhairi、名氣通銷售及業務發展（香港）高級副總裁楊國光、香港中小企促進聯會會長林國雄。