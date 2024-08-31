開心購物節｜零售管理協會辦限時購物賞　參賽者為入比賽大量購物

零售管理協會為刺激消費市道，今年暑假再度舉行「香港開心購物節」，以「香港好禮．有禮」為主題。兩名於黃大仙中心以指定消費換領電子印花最多顧客，與親友周三（28日）一同參加「領展限時購物賞」比賽，鬥快在限時15分鐘之內，以2,000元購買場內指定種類產品。有參賽者為能躋身比賽，兩周內幾乎每天都到黃大仙中心購物，為家裏添置了不少家居日用品和電器。



兩隊參加者為在8月5日至19日，於黃大仙中心以指定消費換領電子印花最多的兩位顧客。比賽最後由參賽者梁小姐及蔡小姐的隊伍獲勝可獲得商場10,000元禮券；另一組參賽者Jacky及其媽媽雖未能勝出，但亦獲得商場3,000元禮券。

Jacky在賽前表示，媽媽很希望參加是次於黃大仙中心舉行的「瘋狂購物」遊戲，而在比賽前的兩周內，她幾乎每天都到黃大仙中心購物，為家裏添置了不少家居日用品和電器。為了支持媽媽，Jacky決定陪她一同參賽。Jacky媽媽亦表示，最喜歡周未和家人到黃大仙中心茶樓飲茶。

即日起至10月13日，黃大仙中心將會舉辦「青花．印記」主題活動，會有多組中國古典藝術青花瓷打卡裝置及本地藝術家許開嬌為商場創作的全新青花瓷作品展覽。