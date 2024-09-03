港大風波｜教育局指校委會接納調研小組所有建議　促盡快填補空缺

港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，並提出最新結論，校委會今日（3日）下午舉行特別會議聽取小組報告。教育局晚上公布，香港大學內部運作事宜調研小組就港大高層人事安排提出調研結果和建議，校委會接納所有建議，達成這次成果，可協助港大盡早回復正常運作，以港大根本利益為依歸。



小組組敦促校委會和管理層通力合作，盡快填補首席副校長、副校長、教務長和學院院長空缺。



港大校委會今日（3日）舉行特別會議聽取小組報告。（蘇煒然攝）

港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，並提出最新結論，校委會今午舉行特別會議聽取小組報告，多個校委也有到港大鈕魯詩樓出席會議，包括金融界立法會議員陳振英、前立法會議員石禮謙及行會成員梁高美懿等。據了解，出席會議的調研小組成員包括：教育局常任秘書長李美嫦、教資會主席雷添良組成 、大學教育資助委員會秘書長鄧特抗。

▼9月3日 港大校委會舉行特別會議▼



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特別會議舉行期間，數名保安在鈕魯詩樓戒備。約兩小時後，部份與會者相繼離開，包括曾被任命為行政及財務副校長的田之楠、以及被任命為副校長（健康事務）的醫學院院長劉澤星等。

▼9月3日 港大校委會舉行特別會議▼



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教育局表示，小組經與相關人士包括校委會主席和成員、校長和高層人員等，進行60多次會談及審閱有關文件後制定該些建議，旨在提供切實可行的方案，確保港大高層人事安排清晰明確。調研結果和建議為小組的首項成果，小組將繼續致力實現其工作目標。

小組採用以下指導原則：

（一）秉持以港大的利益為首要考慮；

（二）盡早解決分歧，以協助港大運作暢順有效；

（三）為謀求港大的整體利益，持續促進各方的溝通和協調；以及

（四）從中分享良好做法和經驗，確保港大按照《大學問責協議》的要求運作，並妥善運用撥款。

局方指，小組亦考慮到各項因素，包括港大校委會決議的可行性，以及相關人員是否願意接受任命。小組知悉港大正就多個高層職位，包括首席副校長、副校長、教務長和學院院長，進行物色人選的工作，小組敦促校委會和管理層通力合作，盡快填補空缺。

港大校委會今日（3日）舉行特別會議聽取小組報告。（蘇煒然攝）

政府於6月11日宣布成立調研小組。小組的目標是：釐清事實及了解各方問題；協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；以及按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。

小組由教育局常任秘書長李美嫦和大學教育資助委員會主席雷添良組成，並由教育局和教資會秘書處組成的團隊提供支援。