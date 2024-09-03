港大風波｜消息：王于漸留任首席副校長至明年6月　宮鵬官復原職

港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，並提出最新結論，校委會今日（3日）下午舉行特別會議聽取小組報告，校校長張翔及以主王沛詩為首的校委會，已接納所有建議，包括被「降呢」的王于漸，復任暫任（interim）首席副校長，至明年6月約滿為止；張翔親自物色的宮鵬，按合約繼續出掌較重要的副校長（學術發展）一職，屬正式委任，而非轉任暫副校長（環球事務）。



港大校委會今日（3日）舉行特別會議聽取小組報告。（蘇煒然攝）

據悉，港大內部運作事宜調研小組小組建議，原先被任命為首席副校長的化學系講座教授任詠華，因其任命未有諮詢校長張翔任主席的教務委員會，因此未能生效；王于漸將繼續留任暫任首席副校長一職，至明年6月約滿為止。

至於另一副校長宮鵬，曾被校委會調任為副校長（環球事務），據悉基於合約問題，會繼續出任副校長（學術發展）。

劉澤星續出任「健康事務」副校長 經管學院院長拒任副校長

校委會增設的「健康事務」和「商業事務」兩個副校長職位，前者由醫學院院長劉澤星繼續出任，後者本身委任經管學院院長蔡洪濱，不過，據悉蔡洪濱不會出任該職。

▼9月3日 港大校委會舉行特別會議▼



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