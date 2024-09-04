《頭條新聞》涉辱警覆核案　工會部份上訴得直　獲撤通訊局警告

已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年播出的其中一集，有污衊和侮辱警方的內容，遭通訊局警告。香港電台工會及記協提出司法覆核，獲裁定部份勝訴。通訊局和工會早前同提出上訴，前者陳詞時稱節目其中一個環節，意指警方囤積口罩，屬污衊和侮辱警方，工會回應稱，節目並非一般性的針對警員。 上訴庭聽取陳詞後，今(4日)頒判辭裁定工會部份理據上訴得直，撤銷相關警告；而通訊局提出的上訴則被駁回。



通訊事務管理局辦公室發言人表示，局方會與法律顧問研究判詞，再決定下一步行動。



申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩環節「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。

就「無品芝麻官」中，主持指「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩。」高等法院法官周家明認為，通訊局未有調查其內容真確性，亦未有任何證據證明有關資料不正確，因此局方裁定港台違反《守則》屬錯誤。

至於「驚方訊息」中，主持稱：「依家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空氣中嘅機會，減到近乎零呀！」就通訊局裁定內容涉辱警，法官周家明則認為其裁定沒有不合情理之處。

《頭條新聞》被投訴涉辱警的內容及申請人的論點。(詳看下圖)

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是次上訴涉及多項爭議，包括港台有否採取合理措施，確保節目中的事實內容準確；港台有否確保節目反映不同的觀點；以及「驚方訊息」的內容是否侮辱警隊，而相關描繪與警方行為或工作無關，旨在污衊整個警隊群體。

上訴庭指通訊局處理投訴時 未有採取正確的方法

就港台有否採取合理措施，確保節目中的事實內容準確，法官潘兆初在判辭指根據《守則》的相關條文，港台需查證事實內容的準確，而非節目中的個人觀點。而通訊局處理投訴時，要分辨節目中哪些是事實內容，哪些是個人觀點。就原審法官認為，通訊局需證明被投訴的事實內容屬不準確，潘官則不同意該看法，認為此不符設立相關條文的目的。

潘官續指，「無品芝麻官」中涉及兩個有事實方面的陳述，包括政府在疫情期間分配予警方的個人保護物資，較醫護為多，屬不成比例。此外，當時公眾亦關注醫護的個人保護物資短缺。而通訊局視兩項陳述為意見，未有處理。潘官認為， 通訊局應就兩項陳述，衡量港台有否查證內容的準確性。

潘官指通訊局處理投訴時未有採取正確的方法，包括未有分辨哪些屬事實方面的陳述，因此局方錯誤裁定港台違反《守則》。

上訴庭遂裁定工會在多項理據上訴得值，並推翻通訊局的裁定。

港台方面曾兩次邀請警方回應 以作澄清 但警方未有回應

就「驚方訊息」中提及「取消徒步巡邏」，而港台曾回覆通訊局，指當時公眾關注警方減少街頭巡邏。潘官指，局方未有處理此事，因此亦屬錯誤裁定港台違反《守則》。

潘官又指，港台方面曾兩次邀請警方回應，以作澄清，但警方未有回應。就確保節目反映不同的觀點，原番法官的裁定正確。

法官關淑馨指整個「驚方訊息」的內容，針對的是警隊在抗疫時的工作，而非只是針對警隊，因此並非違反《電視節目守則》的條文 。（影片截圖）

法官關淑馨指考慮整個「驚方訊息」的內容 其嘲諷的是針對警隊在抗疫時的工作

此外，案中另一爭議為「驚方訊息」的內容是否侮辱警隊。根據《守則》的相關條文，節目不可針對某一群體的「社會地位」等，作出侮辱和詆譭。因此，「驚方訊息」內容是單單針對警隊，或是針對警隊的工作便成爭議之處。

工會方面指原審法官錯誤裁定，該內容是針對警隊，而非針對警隊在抗疫時的表現。潘官則指主持王喜在「驚方訊息」中的造形蔑視警隊，認為該嘲諷和警隊在抗疫時的表現無關，因此原審法官的裁定恰當。

審理上訴案的另兩名法官關淑馨和區慶祥則不同意該看法，其中關官指在「驚方訊息」開始時，王喜穿著警員制服，頸和手包著垃圾袋，在垃圾車出現。而該環節結尾，王再以該造型出現。關官指，認同若只考慮開首和結尾，的確是嘲諷警隊，屬污衊和侮辱，但考慮整個「驚方訊息」的內容，其嘲諷的是針對警隊在抗疫時的工作，而非警隊本身。上訴庭因此裁定，局方錯誤裁定「驚方訊息」的內容侮辱警隊。

此外，工會亦爭議涉案的《頭條新聞》集數屬「個人意見節目」，而潘官則指，原審法官正確裁定該集數屬「個人意見節目」，因此亦需遵守《守則》。

案件編號：CACV579、584/2021