港台《頭條新聞》被指辱警遭警告　工會上訴稱誇張表達無針對警員

港台已停播的時事節目《頭條新聞》，被通訊局指2020年播出的其中一集內容，有污衊和侮辱警方的內容，遭通訊局警告。香港電台工會及記協不服局方決定，曾提出司法覆核，高院法官裁定工會只獲裁定部份勝訟。通訊局和工會均就高院裁決。通訊局指，節目中其中一個環節指警方囤積口罩；工會則稱，節目有使用誇張方法，強調並非一般性的針對警員。上訴庭聽取陳詞後，表示將於9個月內以書面頒布裁決。



申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。涉案集數於2020年2月14日播出，通訊局裁定該集的兩部份，即「無品芝麻官」和「驚方訊息」，違反《電視節目守則》，向港台發出警告。

《頭條新聞》被指涉辱警的內容及申請人的論點。(詳看下圖)

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是次上訴主要針對高等法院的兩個裁決，包括：「無品芝麻官」的主持指：「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差就大把有得剩。」當中並無違反守則；及「驚方訊息」中，主持稱：「依家仲取消徒步巡邏，唔使行咇，將當值時暴露喺空氣中嘅機會，減到近乎零呀！」則違反《守則》提出上訴。

通訊局指節目涉評論時事需小心處理

代表通訊局的資深大律師陳樂信指出，兩個環節均污衊和侮辱警方。就「無品芝麻官」的環節，他同意當時醫護欠防護裝備，同時警方則有大量口罩，惟他指「大把有得剩」則未有事實基礎，認為其意指警方囤積口罩。陳強調，節目評論涉時事，需小心處理。涉案集數播放時，除了在疫情期間，社會亦撕裂。

工會及記協稱以誇張手法表達

港台工會和記協的代表大律師譚俊傑則指，「無品芝麻官」和「驚方訊息」均使用誇張手法，港台亦有提供新聞報道支持當中的說法。「驚方訊息」中，內容是針對警方當時取消巡邏，非一般性的針對警員。港台曾邀請警方作解釋，嘗試在節目中包含廣泛意見，但警方未有回應。

案件編號：CACV579、584/2021